Nun ist es schon fast 4 Jahre her, dass Paul Biedermann die “Speedo” (oder besser: die Arena Badehose) an den berühmten Nagel gehängt hat. Der heute 33-Jährige lebt weiterhin in Halle/Saale und studiert im Fernstudium Sportwissenschaft an der Uni Erlangen.

Das magazin-forum.de fragte sich unlängst “Was macht eigentlich Paul Biedermann?” Biedermann hält immer noch die Weltrekorde über 200 m und 400 m Freistil, aufgestellt bei den Weltmeisterschaften 2009 in Rom. Damals wurde in den Hightech-Anzügen geschwommen. In dem Bericht wird Biedermann zitiert, dass er hofft, “dass bald ein Schwimmer meine Zeiten unterbietet” und eine private Feier hatte er angekündigt, wenn die Rekorde das Jahr 2019 überdauern, mittlerweile ist es wahrscheinlich, dass die Rekorde auch das Jahr 2020 überstehen. “Rekorde sind dazu da, unterboten zu werden.” hat er Ende 2019 gegenüber dem Magazin Stern geäußert.

Gegenüber dem stern.de sagte er zu seinen beruflichen Pläne: “Mein Studienschwerpunkt liegt auf dem Gesundheitsmanagement. Danach können sich Tätigkeiten in der Unternehmensberatung, Rehabilitation oder Physiotherapie ergeben. Ich möchte weiterhin mit Sport zu tun haben, fokussiere mich auf den Gesundheits- und Präventionsbereich. In der Firma meines Vaters betreue ich gelegentlich Sportprojekte mit und bin sozusagen die studentische Hilfskraft.”