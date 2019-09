Open Water: Rachele Bruni Conquista Il Titolo FINA World Series 2019

FINA MARATHON SWIM WORLD SERIES 2019

Chun’An (Cina)

29 Settembre 2019

Sito web

Risultati

La nona ed ultima tappa della FINA Marathon Swim World Series 2019 si è svolta in Cina, a Chun’An.

Successo per i colori italiani, con Arianna Bridi che conquista la 10 km femminile.

10 km Femminile

Al rush finale l’azzurra Arianna Bridi riesce ad avere la meglio con la campionessa mondiale brasiliana Ana Marcela Cunha che questa volta deve accontentarsi dell’argento. Bronzo per la cinese Xin Xin.

Rachel Bruni chiude quarta l’ultima tappa del circuito, ma conquista il titolo della classifica generale, laureandosi campionessa 2019 della Serie.

Queste le parole di Rachele Bruni (fonte Federnuoto)

“Oggi è stata una gara combattuta ma mi sono divertita. Io e Arianna ci siamo mosse bene e sono contenta che alla fine di questa lunga stagione anche lei abbia raccolto la soddisfazione di vincere ancora. Io ho fatto quello che avevo concordato con il mio allenatore. L’obiettivo oggi era difendere la mia posizione in classifica generale. Ci sono riuscita e ora vado in vacanza felice ma con gli occhi già rivolti alla prossima stagione. Volevo approfittare per ringraziare la Federazione per il constante supporto logistico e morale e l’Esercito che mi permette di lavorare serenamente ogni giorno per cogliere risultati come questi”.

Matteo Furlan chiude secondo l’ultima tappa dell’edizione 2019 della Serie, posizionandosi al secondo posto anche nella classifica generale maschile. Vince il titolo generale l’ungherese Kristof Rasovszky, campione del mondo in carica nella 5 km.