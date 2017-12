One Arm Backstroke Drill Aakhir Kyu Important Hai

Courtesy of Gary Hall Sr., 10-time World Record Holder, 3-time Olympian, 1976 Olympic Games US Flagbearer and The Race Club co-founder.

Backstroke Swimming Me Speed Increase Karne Ke Liye Do Sabse Important Chiz Jo Hoti Hai Wo Hai Frontal Drag Ko Reduce Karna Ot Propulsive Power Ko Increase Karna, Or Ye Dono Chiz Swimmer One Arm Backstroke Drill Se Hasil Kar Skte Hai, Lagbgah Sari Drills Sirf Ek Hi Chiz Par Focus Karti Hai Lekin Ye Ek Aisi Drill Hai Jisme 2 Chiz Par Focus Hota Hai.

Propulsive Power

Propulsive Power Increase Krne Ke Liye Shoulder Ki Mechanical Strength Or Underwater Pull Ke Wakt Jo Coupling Motion Hota Hai Usse Hi Increase Ki Ja Skti Hai. Frontal Drag Kam Krne Ke Liye Swimmers Sirf Ek Kaam Kar Skte Hai Or Wo Hai Ki Underwater Pull Ko Straight Pull Na Karke Elbow Ko Bend Karke Pull Kare.

Maine Dekha Hai Ki Swimmer Hamesa Easy Route Ko Hi Select Karte Hai Jabki Harder Path Unko Fast Swim Karne Ke Liye Help Krta Hai. Backstroke And Freestyle Swimming Me Sabse Jyada Core Ki Jarurat Hoti Hai, Isliye Swimmers Ko Core Ke Liye Workout Recommend Kiya Jata Hai. Backstroke Karte Wakt Swimmers Jyadatar Little Rotation Hi Choose Karte Hai, Or Aisa Krne Par Jo Wo Apne Arm Bens Karke Pull Karte Hai To Wo Ek Air Ke Bde Se Part Ko Bhi Pull Kar Rhe Hote Hai Jisse Unko Ek Easy Pull Mil Jata Hai Lekin Iska Effect Unki Speed Par Padta Hai. Isliye Backstroke Karte Wakt Hmesa Full Rotation Karna Chahiye.



Indian Swimming or International Swimming Ke News Janne Ke Liye Facebook Par Swimswam Hindi Ko Like Karna Na Bhule:- SwimSwamhindi

Join Us:-

Rules:-