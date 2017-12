Kliment Kolesnikov Ne 100 Back Ka World Record Toda: Race Video

2017 VLADIMIR SALNIKOV SWIM CUP

December 22nd-23rd, 2017

25m (SCM) Pool

St. Petersburg, Russia

World Junior Record Todne Ke Baad 17 Year Ke Russian Swimmer Kliment Kolesnikov Ne Senior World Record Ko Bhi Apne Name Kar Liya Hai, Unhone Ye Record Men’s 100 Short Course Meter Backstroke Me Kiya Hai, Kliment Kolesnikov Ne 2017 Vladimir Salnikov Swim Cup Me Ye Record Banaya Hai.

Kolesnikov Ne Iss Event Me 48.90 Ka Time Set Kiya Jabki Iske Phle Jo Record Chal Rha Tha Wo Matt Grevers Ka Tha Or Unki Timing 48.92 Thi, Grevers Ne Ye Record 2015 Me Banaya Tha.

Kolesnikov Ne European Short Course Championships Ke Baad Se .09 Seconds Tak Time Drop Kiya Hai Or European Short Course Championships Ko Hue Abhisirf 1 Week Hi Hua Hai.

Grevers Ne Jab Ye Record Bnaya Tha Tab Unhone Phla Lap 23.56 Me Or Last 25.26 Me Finish Kiya Jabki Kolesnikov Ne 24.09 Or 24.81ka Time Lete Hue Record Ko Break Kiya.

Kliment Screen Ki Top Se 4th Number Par Hai And Unhone Highlighter Yellow Color Ki Jammer Phni Hai

