MP Ke Swimming Champ Ko Milega “Tenzing National Adventure Award”

Madhya Pradesh Ki Government Ne Gwalior Ke Para Swimmer Satendra Singh Ko Tenzing Norway National Adventure Awards Ke Liye Recommend Kiya Hai. Union Government Ye Award Har Saal Un Logo Ko Deti Hai Jinhone Adventure Ke Field Mei Kuch Achievement Ki Hoti Hi. Iska Aim Youngsters Mei Adventure Ki Spirit Ko Develop Karna Hai.

Last Year, Indian Para Swimming Team Jisme Satendra Singh Bhi The, Catalina Channel Ko Cross Karne Wali Asia Ki First Team Bann Gai. Usi Saal Indian Para Swimming Team Ne English Channel Bhi Cross Kiya Tha. Indian Para Swimming Team Jisme Satendra Ke Saath Five Aur Log The Unhone USA Mei Channel Cross Karne Ka Attempt Kiya Tha. Incidentally, Satendra Ka Naam Limca Book Of Records Mei Bhi Aaya Tha 2018 Mei English Channel Ko Conquer Karne Ke Liye. Tenzing Award Four Categories Mei Diya Jaata Hai – Land Adventure, Water Adventure, Air Adventure And Lifetime Achievement. Sources Ka Kahna Hai Ki Government Ne Satendra Ko Water Adventure Ke Recommend Kiya Hai.

Satendra Ne TOI Se Kaha Ki Itne Prestigious Award Ke Liye Recommend Hona Unke Liye Bahot Honour Ki Baat Hai. “Ye Mere Liye Ek Dream Ki Tarah Hai. Mere Efforts Ne Dividends Pay Karna Start Kar Diya Hai. I Prove Karna Chahta Tha Ki Physical Disability Aapko Apne Dream Ko Achieve Karne Se Rok Nahi Sakti Hai. Ye Prove Karne Ke Liye Bass Aapko Courage Ki Jarurat Hoti Hai,” Satendra Ne Kaha Jinke Legs Mei Disability Hai.

Awardees Apna Award Other Sport Awardees Ke Saath President Of India Se Receive Karenge. Wo Statues, Certificates Aur Cash Awards Receive Karenge. Satendra Ne Senior Bureaucrat P Narhari Aur Others Jinhone Inhe Is Height Par Reach Karne Mei Help Kiya N Sabko Thanked Kiya.

Indian Swimming Ki News And Swimming Se Related Amazing Tips Janne Ke Liye Facebook Par SwimSwam Hindi Ko Jrur Like Kar Le.