Mare Nostrum Tour: Annunciate Le Date Dell’Edizione 2021

MARE NOSTRUM TOUR 2021

Monaco 29 e 30 maggio 2021

Canet en Roussillon 1 e 2 giugno

Barcellona 5 e 6 giugno

Sono state annunciate le nuove date del Mare Nostrum Tour 2021, dopo l’annullamento dell’edizione 2020 a causa della pandemia da coronavirus.

La prima tappa dell’edizione 2020 del Mare Nostrum Tour era originariamente prevista per il 6-7 giugno a Monaco, la seconda per il 10-11 giugno a Barcellona. A Canet doveva svolgersi la terza tappa. il 13-14 giugno.

La Fédération Monégasque de Natation informa che l’organizzatore del Mare Nostrum ha modificato le date del 2021 come segue:

Monaco 29 e 30 maggio 2021

Canet en Roussillon 1 e 2 giugno

Barcellona 5 e 6 giugno

Mare Nostrum è Il circuito creato nel 1992, quando la Canet 66 Swimming combinò il suo evento con quello di Barcellona denominandolo “Gran Premio del Mediterraneo”.

Nel 1994 il Principato di Monaco ha unito le forze con Barcellona e Canet per fondare il “Mare Nostrum“.

Questo circuito tripartito mira a riunire i tre eventi europei per farne il primo circuito internazionale in vasca da 50 metri. Negli anni ha assunto sempre più rilevanza, tanto da essere scelto dai migliori nuotatori presenti sulla scena internazionale.

I premi in tutte e tre le tappe sono stati storicamente assegnati in base ai punti FINA. Ad ogni tappa i migliori nuotatori erano quelli che accumulavano il punteggio FINA più alto in ogni gara individuale.

Per poter vincere i premi del tour completo, nell’edizione 2019, un nuotatore doveva aver gareggiato in tutte e tre le tappe. Quattro uomini e quattro donne hanno guadagnato i premi della serie completa pari a quanto segue:

Top punti FINA: 7000 euro

2 ° : €2000

3 °: €1000

4° : 500 euro

Ogni tappa ha poi offerto un proprio bonus in denaro per vari record che venivano stabiliti (fino a 20.000 euro per un record mondiale).