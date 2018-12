Marco Koch siegt beim Swim Cup Lausanne

Lausanne Swim Cup 2018

20. und 21. Dezember

Swimming Pool Mon Repos, Lausanne, Switzerland

SCM – 25- Bahn



Meet Site

Live Stream

Ergebnisse

Ein relativ großes Aufgebot deutscher Schwimmer ist zum Jahresabschluss noch nach Lausanne gereist.

Marco Koch konnte das Finale über 200 m Brust gewinnen, in 2:03,36 – damit verbesserte er den von ihm gehaltenen Veranstaltungsrekord.

Auch heute war die 17-jährige Kayla Sanchez aus Kanada wieder sehr schnell unterwegs: Sie siegte über 100 m Lagen in 57,80 Sekunden vor Katinka Hosszu in 58,24 Sekunden. Jessica Steiger belegte den 4. Platz in 1:00,63 Minuten. Sanchez nahm mit ihrer Zeit der Iron Lady auch den Veranstaltungsrekord ab und erhielt 934 Punkte für ihre Leistung – dies war wichtig in der Abrechnung des Sonderbonuses. Die Schwimmer-/-innen mit den acht besten Leistungen erhalten ein Sonderpreisgeld:

#1 CHF 4000

#2 CHF 3000

#3 CHF 2500

#4 CHF 2000

#5 CHF 1500

#6-10 CHF 1000 each

Frankreichs Charlotte Bonnet stellt einen neuen Veranstaltungsrekord über 50 m Brust in 30,32 Sekunden auf. Sie war ebenfalls über die 200 m Freistil die schnellste Dame in 1:52,36 Minuten, ebenfalls ein neuer Meet Record – und mit 949 Punkten eine Anwärterin auf den 4000 CHF Bonus.

Auch Ranomi Kromowidjojo ließ sich trotz der langen Saison nicht lumpen und sprintete über die 50 m Freistil in 23,71 Sekunden zum Sieg – vor Kayla Sanchez (24,20), Charlotte Bonnet (24,27). Jessica Steiger belegt den 6. Platz in 25,02 Sekunden. Über 200 m Brust holt sie sich Silber in 2:23,33 Minuten ab. Hier siegte Kierra Smith (CAN) in 2:20,62.

Auch Jeremy Stravius schmetterte zu einem Meet Record. Der 30-Jährige siegt über 100 m Schmetterling in 50,59 Sekunden. Eric Friese (Potsdamer SV) schlägt nach 51,73 Sekunden an (4.). Ebenfalls auf dem ersten Podiumsplatz stand Stravius über die 50 m Freistil in 21,57 Sekunden, Christoph Fildebrandt kam auf den siebten Platz in 22,02 Sekunden.

Weitere Resultate: