Long Time Pool Se Duur Rahne Ke Baad Swimming Me Wapasi Kaise Kare

Jaisa Ki Hum Jaante Hi Hai Ki Is Samay Puri Duniya Mei Covid-19 Ki Wajah Se Lockdown Laga Hua Hai Isliye Medical Facilities Aur Daily Use Hone Wali Chizo Ko Chhod Kar Sabhi Shops, Malls, Theatres, Flights, Stadiums, Pools, Etc Ko Band Rakha Gaya Hai. Lockdown Ko Lage Huye Kai Months Ho Chuke Hai Aur Duniya Bhar Ke Swimmers Pools Mei Jaakar Practice Bhi Nahi Kar Paa Rahe Hai. Halaki Ab Thoda Thoda Concession Diya Jaa Raha Aur Ab Elite Swimmers Ke Liye Government Pools Ko Reopen Kar Rahi Hai. Kuch Countries Mei Toh Already Pools Open Ho Bhi Chuke Hai.

Baat Ye Hai Ki Itne Lambe Time Gap Ke Baad Koi Bhi Swimmer Phir Se Kaise Wapas Aaye Swimming Mei?

Long Time Ke Baad Kisi Bhi Sport Mei Wapas Aana Especially Swimming Mei Ye Kisi Challenge Se Kam Nahi Hota Hai. Chhahe Aap Race Mei Wapas Aane Ke Liye Soch Rahe Ho Ya Shape Mei Hi Ya Phir Rediscover Kar Rahe Ho Us Joy Ko Phir Se Paane Ke Liye Jo Ek Baar Aapko Is Sports Se Tha. Reason Kuch Bhi Ho Sakta Hai Isliye Aaj Aapko Kuch Aisi Tips Bataunga Jisse Aap Best Tarike Se Swimming Mei Waapsi Kar Sakte Hai.

Starting Slow And Steady Karo

Slow Aur Steady Start Karna Aapke Liye Best Way Ho Sakta Hai Phir Se Best Hone Ke Liye. Khud Ko Bahot Jaldi Bahot Hard Push Karna Easy Hota Aur Injuries Hone Ke Kai Reasons Mei Se Ek Hai. Aapko Itna Gap Ho Chuka Hai Isliye Aapki Body Bhi Waisi Same Condition Mei Nahi Rahi Jaisi Pahle Thi. Isliye Slow Start Karna Best Hota Hai. Gradually Work Karna Start Kariye Apni Full Abilities Aur Strength O Regain Karne Ke Liye Aur Phir Aap Apni Speed Aur Strength Increase Kar Sakte Hai Hare K Passing Week Ke Saath.

Consistency Bnao

Phir Se Great Swimmer Banne Ke Liye Frequency Bahot Hi Vital Role Play Karti Hai. Aapki Life Mei Time Aur Routine Find Karna Difficult Hoga, But Sctrict Schedule Aur Regular Basis Par Ki Gai Swimming Invaluable Hogi Aapke Liye Khoye Huye Form Ko Rediscover Karne Mei. Agar Aap Frequently Swimming Nahi Karenge Toh Aap Apna Form Jaldi Regain Nahi Kar Payenge Aur Ye Kaafi Demotivating Hota Hai.

Isliye Ek Old Saying Ke Accoding “Practice Makes A Man Perfect” Chale Toh Aap Ko Wapas Aane Mei Jyada Problems Nahi Hongi.

Ek New Swim-Suit Ke Sath Shuruwat

Ek Naya Swimsuit Sirf Aapke Morale Ko Hi Nhi Boost Karega Balki Aapki Swimming Ko Aur Bhi Jyada Enjoyable Bana Dega. Jitna Jyada Aap Apne New Swimsuit Ko Love Karenge Utna Hi Aap Swimming Karne Ke Liye Jaan Chhaenge. Isliye, Apne Favourite Color Aur Fun Design Ka Swimsuit Find Kariye Jiise Aapko Wo Confidence Mile Pool Journey Ko Start Ka.

Training Partner Ko Dundho

Kisi Ke Saath Chalne Se Jyada Koi Aur Chiz Nahi Hai Jo Aapko Motivate Kr Sake. Agar Aapka Koi Friend Hai Jo Regular Swimmer Hai Toh Uske Saath Team Up Kar Lijiye Training Sessions Ke Liye. Isse Sirf Aap Ek Dusre Ko Un Winters Evening Mei Ghar Se Bahar Nikalne Mei Help Karenge Hi But Saath Saath Lap Times Aur Performance Improve Karne Mei Bhi Bahot Helpful Hoga.

Ek Healthy Diet Jaruri Hai

Swimming Mei Energy Ki Requirement Hoti Hai. Aur Apni Swimming Mei Best Performance Dene Ke Liye Ya Phir Ghar Se Pool Tak Lagne Wali Energy Ke Liye Aapko Healthy Aur Balanced Diet Ki Jarurat Hoti Hai.

Aapko Ye Make Sure Karna Hoga Ki Pool Ke Pahle Aur Baad Mei Aap Kuch Healthy Jarur Khaye Jisse Aapki Body Tip-Top Condition Mei Rahe Kisi Bhi Exercise Ke Liye.

Hamesa Positive Attitude Me Rhna Sikho

Swimming Ek Exciting Activity Hai Au Rise Koi Bhi Perform Kar Sakta Hai. Isme Aapki Age, Gender, Ability Aur Size Se Koi Farq Nahi Padta Hai. Kisi Bhi Insecurities Aur Doubts Par Focus Nahi Karna Chhaiye. Positive Socho, Focused Raho Aur Apna Best Do Swimming Mei. Aap Khud Par Jitna Bharosa Rakhenge Utne Jaldi Hi Aap Wapas Aayenge Phir Se Apne Previous Swimming Level Aur Uske Beyond.

Ye Tips Aapko Motivate Karengi Aur Help Karengi Itne Long Time Period Ke Gap Ke Baad Phir Se Pool Mei Wapas Aane Ke LiyeJ

