Livorno: Silvia Scalia Fissa Il Record Italiano 50 Do Dopo 10 Anni

XLII TROFEO MUSSI-LOMBARDO-FEMIANO LIVORNO

17 Novembre 2018 – Livorno

vasca corta 25 metri

Dopo i risultati ottenuti a Genova lo scorso fine settimana, i nuotatori italiani sono impegnati a Livorno.

Si gareggia al trofeo “Mussi-Lombardo-Femiano”, alla piscina “La Bastia” di Livorno. Si ricordano i tre agenti della polizia di Stato vittime del terrorismo il 22 ottobre 1975 a Querceta (Lucca).

La categoria “assoluti” gareggerà soltanto sabato 17 Novembre.

Le gare di domenica 18 Novembre saranno riservate alle altre categorie.

I risultati sono valevoli per la qualificazione ai Mondiali in Vasca Corta FINA, che si svolgeranno ad Hangzhou, in Cina, dall’11 al 16 Dicembre 2018.

Oltre agli atleti di interesse nazionale, ospite speciale della manifestazione sarà l’olimpionico Chad le Clos.

100 metri misti maschili

Marco Orsi vince con il tempo di 52.12 e ottiene la qualificazione ai Mondiali in Vasca corta di Hangzhou. Orsi è campione europeo in questa gara, titolo iridato conquistato ai Campionati Europei di Copenhagen in vasca corta lo scorso Dicembre.

La nazionale si arricchisce dunque di un membro molto importante, che ha sempre dimostrato grande esperienza e duttilità, soprattutto nella vasca corta.

Secondo Simone Geni con il tempo di 52.74. Chiude il trio da podio Leonardo Deplano con 56.32

200 metri stile libero maschili

Entra in acqua Chad Le Clos con Matteo Ciampi e Mattia Zuin che cercano di contrastarlo. Chad Le Clos chiude per primo a 1:44.06, guadagnando un secondo negli ultimi 50 metri. Nelle ultime due vasche risale anche Alessio Proietti Colonna che tocca terzo con 1:45.03.

Chad le Clos torna pochi minuti dopo a nuotare la finale dei 50 farfalla, vincendo con 22.53.

200 metri stile libero femminili

Alice Mizzau entra in acqua aggressiva, spingendo dalle prime bracciate. Prima parte della gara in sordina per Erica Musso, che ha conquistato i pass mondale nei 400 stile libero.

Negli ultimi 50 metri risale Laura Letrari che spinge l’ultima vasca fino a toccare per prima con 1:57.30. Seconda Erica Musso con 1:57.35. Cede Alice Mizzau negli ultimi 50 metri, mentre Linda Caponi chiude terza con 1:57.83

50 metri dorso femminili

Silvia Scalia 26.70 Record Italiano Martina Cenci 27.85 Francesca Fresia 28.42

Record Italiano per Silvia Scalia, che lo aveva già sfiorato nelle batterie di stamattina. Il record precedente era stato fissato da Elena Gemo nel 2008 a 26.77. Silvia Scalia tocca la piastra fermando il tempo a 26.70 rinnovando il record italiano in vasca corta ben dieci anni dopo. Nonostante il Record Italiano, la Scalia non riesce a nuotare il tempo limite per i Mondiali, fissato a 26.40

ALTRI RISULTATI

50 METRI FARFALLA FEMMINILI. Costanza Cocconcelli vince la finale dei 50 metri farfalla con 26.88. Seconda Elisa Bassi con 27.93. Chiude il podio Aurora Petronio con 28.22.

vince la finale dei 50 metri farfalla con 26.88. Seconda con 27.93. Chiude il podio con 28.22. 100 METRI DORSO MASCHILI. Matteo Milli è l’unico atleta a scendere sotto i 24 secondi. Vince la gara con 23.78, pochi decimi sopra il tempo limite per i Mondiali in corta, fissato a 23.35.

è l’unico atleta a scendere sotto i 24 secondi. Vince la gara con 23.78, pochi decimi sopra il tempo limite per i Mondiali in corta, fissato a 23.35. 50 METRI RANA. Nicolò Martinenghi conferma di essere completamente guarito e di trovarsi in ottima forma fisica. Vince facilmente con il tempo di 26.60

TEMPI LIMITE MONDIALI VASCA CORTA

Ricordiamo che il Trofeo “Mussi-Lombardo-Femiano” rappresenta l’ultima occasione per ottenere la qualificazione ai Mondiali in Vasca corta.

Secondo il regolamento FINA, infatti, i tempi minimi di qualificazione devono essere realizzati entro domani, 18 Novembre 2018.