Kyu Hue Paralympian Prasanta Karmakar 3 year Ke liye Ban ?

Paralympic Committee Of India (P.C.I) Ne Arjun Award Champion Para Swimmer Aur Coach Prasanta Karmakar Ko Last Year Hui 16th National Para Swimming Championship Ke Dauran Female Para Swimmers Ki Video Bnane Ke Galat Behavior Aur Maar-Peet Ka Doshi Paate Hue Three Years Ke Liye Suspend Kr Diya Gya Hai.

National Para Swimming Championship Last Year 31st March Se 3 April Tak Jabalpur Me Hui Thi Inhone Arjun Award Ke Alawa Dhyanchand Game Championship, Bhim Award Aur Kolkata Shri Award Pane Wale Prasanta Ne 2006,2010 Aur 2014 Asian Games Me Padak Jeete The Kolkata Me Rehne Wala Aur Haryana Me Coach Ke Pad Pr Prasanta 2016 Rio Para Olympic Ke Swimming Team Ke Coach The, P.C.I Ke Officer Guru Saran Singh Ne Kha Ki Humne Last Year Accident Ke Bad He Sachin Malik Aur Kavindar Singh Chaudhari Wali Janch Samiti Ka Gathan Kiya Tha Jisme Female Swimmers Ke Parents Ki Complain Ko Shi Pate Hue Prasanta Ke Opposite Action Liya Gya Hai 2010 Me Para Commonwealth Me India Ko Padak Dilane Wale Prasanta Ne Ise Apne Khilaf Sajis Btaya Hai.

Prasanta Ki Teraf Se Kehna Hai Ki Unke Upar Sare Aarop Jhuthe Hai Unka Kehna Hai Ki Jis Video Ki Baat Ho Rhi Hai Vo Unhone Nhi Balki Ek Ladki Ke Father Apni Daughter Ki Video Bna Rhe The Unhone Apni Daughter Ka Video Record Kiya Unka Kehna Hai Mere Upar Lgay Gye Sabhi Aarop Jhuthe Aur Bebuniyad Hai Maine Janch Samiti Ke Samne Sabhi Aaropo Ko Kharij Kiya Tha Unhone Kha Ki Mai Apne Arjun Award Ko Lekar P.C.I Ke Corrupt Ke Opposite Jald He Jantar Mantar Me Baithunga Mai Apne Advocate Se Raay Le Rha Hu Aur Zaroorat Padne Pr Court Mai Bhi Jaunga.

Actually Janch Samiti Ki Report Mai Kya Likha Hua Hai Apko Btate Hai Report Me Likha Gya Hai Ki Prasanta Ne Apne Partner Ko Female Swimmers Ka Video Banana Ko Kha Hai Jab Swimmers Ke Parents Complain Ki To Para Swimming Ke Officer B.K Dabas Ko Bulaya Gya Video Bna Rhe Partner Ne Kha Ki Mai Prasanta Ke Kehne Pr Aisa Kr Rha Tha Iske Bad Usne Aisa Kerna Band Kr Liya Lekin Iske Bad Prasanta Ne Khud Tripod Lgakr Video Bnana Shuru Kr Diya Jiski Phir Se Complain Hui.

