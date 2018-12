Kurzbahn-WM: 4×50 m Männer Lagenstaffel mit Deutschem Rekord

2018 FINA Kurzbahnweltmeisterschaften

Insgesamt fünfmal wird der DSV in den anstehenden Semi- und Finalläufen vertreten sein.

Den Anfang machte die 4 x 50 m Lagenstaffel der Herren. Christian Diener, Fabian Schwingenschlögl, Marius Kusch und Damian Wierling fassten sich beim Einlauf kurz an den Händen und grüßten das Publikum. Kusch und Schwingenschlögl haben heute noch ein Finale bzw. Semifinale vor sich.

Nach 100 m lag die Staffel sogar kurzfristig auf Platz 3, in der Endabrechnung war es der 5. Platz in einer neuen deutschen Rekordzeit von 1:31,80, damit wird ein 9 Jahre alter Rekord verbessert. In 2009 wurde dieser in Rekord mit einer Zeit von 1:32,09 bei den Kurzbahnweltmeisterschaften in Istanbul.

Damian Wierling sagte nach dem Rennen, sie wären sehr zufrieden und ein tolles Team. Sie hätten alle viele Erfahrungswerte mitgenommen.

Die Staffelzeiten:

GER – Germany

1:31.80

DIENER Christian

23.21

SCHWINGENSCHLOGL Fabian

25.65

KUSCH Marius

21.92

WIERLING Damian

21,02