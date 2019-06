Koch, Thomasberger siegen bei Mare Nostrum Tour, Barcelona

2019 MARE NOSTRUM – BARCELONA

In der Vorbereitung auf die Saison Highlights wie die Weltmeisterschaften in Gwangju, die Junioren-Europameisterschaften in Kasan und die Universiade in Neapel, nahmen einige deutsche Schwimmer in Barcelona am letzten Stopp der Mare Nostrum Tour teil.

David Thomasberger, der für die WM über 200 m Schmetterling nominiert ist, gewann das Event in 1:57,38 Minuten (PB 1:56,01). Ebenfalls siegreich war Marco Koch über 200 m Brust in 2:08,79 Minuten (PB 2:07,47), Saisonbestleistung 2:08,72 Minuten. Koch ist für die WM über diese Strecke nominiert.

Auf das Podium ging es auch für Angelina Köhler als Dritte über 100 m Schmetterling in 59,01 Sekunden (PB 57,85). Köhler ist über diese Strecke für die 100 m Schmetterling nominiert. Bronze gab es auch für Julia Mrozinski, die eine neue persönliche Bestzeit über 200 m Freistil schwamm in 1:58,41 Minuten. Sie verbesserte ihre bisherige Bestleistung von 1:58,84 Minuten. Mrozinski ist für die 4 x 100 m Freistilstaffel bei den Weltmeisterschaften qualifiziert, mit ihrer Leistung über 200 m Freistil ist sie die zur Zeit zweitschnellste Deutsche, im Qualifikationszeitraum reichte es aber “nur” zu Platz 5.

Weitere Platzierungen der deutschen Schwimmer (Stand: nach A-Finalläufen am 2. Tag):

100 m Freistil, Männer, 13. Rafael Miroslaw , 49,86 Sekunden (nominiert für JEM und WM)

, 49,86 Sekunden (nominiert für JEM und WM) 100 m Brust, Männer, 11. Fabian Schwingenschlögl , 1:01,72 Minuten (nominiert für WM) und 8. über 50 m Brust in 28,18 Sekunden

, 1:01,72 Minuten (nominiert für WM) und 8. über 50 m Brust in 28,18 Sekunden 200 m Rücken, Männer, 8. Christian Diener , 2:02,52 Minuten (nominiert für WM)

, 2:02,52 Minuten (nominiert für WM) 200 m Brust, Frauen, 8. Anna Kroniger , 2:29,21 Minuten

, 2:29,21 Minuten 200 m Freistil, Frauen, 6. Reva Foos , 1:59,41 Minuten (nominiert für WM) und 7. über 400 m Freistil in 4:13,38 Minuten

, 1:59,41 Minuten (nominiert für WM) und 7. über 400 m Freistil in 4:13,38 Minuten 200 m Freistil, Frauen, 11. Annika Bruhn , 2:00,37 Minuten (nominiert für WM)

, 2:00,37 Minuten (nominiert für WM) 200 m Freistil, Frauen, 12. Marie Pietruschka , 2:00,53 Minuten (nominiert für WM)

, 2:00,53 Minuten (nominiert für WM) 200 m Rücken, Frauen, 8. Nadine Laemmler , 2:13,91 Minuten (nominiert für Universiade)

, 2:13,91 Minuten (nominiert für Universiade) 200 m Lagen, Frauen, 6. Alexandra Wenk, 2:15,41 Minuten (nominiert für Universiade)

(Angabe in Klammern: Athlet hat sich im Qualizeitraum für diesen Wettkampf nominiert, aber nicht zwangsläufig für die im Ergebnis genannte Strecke)