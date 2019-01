KIYG Swimming Competition 2019 Me Srihari And Manna Patel

Pranjal Pal Ki Ek Aur News Report: Srihari Nataraj Ne Apne Last Year Ki Performance Ko Taja Kr Liya Hai Nataraj Ne Last Year Khelo India Mai Bahut Achha Performe Kiya Tha But Last Year Wo Apne Main Event Mai Participate Nhi Kr Paya Tha Lekin Is Saal Usne Kafi Achha Perform Kiya Hai. Last Year Wo Apne 3 Major Events Mai Participate Nhi Kr Pay The.

‘ I Have Not Participated In A Competition Since The Youth Olympic Games In Buenos Aires In October And My Coach And I Believe It Is Important To Stay In Competitive Trim’

Srihari Youth Olympic ke baad kisi bhi competition me participate nahi kiye hai or unka and unke coach ka khna hai ki competition ke sath hmesa lge rhna chahiye. jo ki bilkul sahi baat hai.

Srihari Ke Coach Batate Hai Ki Wo Jab Bhi Pool Mai Hote Hai To Wo Apna Ek Goal Set Krke Pani Mai Utarte Hai Ki Unhe Kitni Practice Aj Kerni Hai. Ye Unke Liye Bahut Faydemand Sabit Hota Hai

Inhone Khelo India School Games 2018 Mai 6 Medals Apne Naam Kiye Aur Commonwealth Mai 100 Meter Back Stroke Mai & 50 Meter Back Mai 1st Reserve Mai Tha

Inke Alawa Koi Aur Swimmier Jo Highlight Rahi Hai Wo Hai Gujraat Ki Manna Patel Ye Gujrat Ke Ahmadabad Ki Hai Aur Ye Bhi Backstroke Ki Specialist Hai Ye Apni Injury Ke Reason Se Kafi Time Baad Swimming Competition Mai Wapsi Le Rhi Hai.

Khelo India Ke Last Result Day Best Swimmer Of the Khelo India Youth Games 2019 ka name aayega. tabtak ke liye bane rahiye SwimSwam Hindi Ke Sath.

Indian Swimming or International Swimming Ke News Janne Ke Liye Facebook Par Swimswam Hindi Ko Like Karna Na Bhule:- SwimSwamhindi

Join Us:-