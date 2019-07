Junioren-Europameisterschaften: Die deutschen Starter an Tag 2

Junioren-Europameisterschaften 2019

Nach einem sehr erfolgreichen Start in den Wettbewerb mit Gold für die 4×100 m Freistilstaffel der Damen und Silber für Luca Nik Armbruster über 50 m Schmetterling, stehen schon folgende Finalteilnahmen am zweiten Tag fest:

Isabel Gose und Maya Tobehn vertreten die deutschen Farben über 100 m Freistil. Isabel Gose hat legte mit einem fliegenden Start 54,51 Sekunden vor in der Staffel, Tobehn zog mit starken 55,15 Sekunden nach.

Lukas Märtens hat es über 100 m Rücken nicht in das Finale geschafft, im Semi wurde er 11. in 56,03 Sekunden hinter Marvin Dahler in 55,91 Sekunden. Im Vorlauf war Märtens noch persönliche Bestzeit in 55,70 Sekunden geschwommen. Für Marvin Dahler ist es neue persönliche Bestzeit!

Nachfolgend der Zeitplan und die deutschen Starter, Tag 2: