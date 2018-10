Jugend-Olympia: Angelina Köhler als Schnellste ins 50m Schmett Finale

2018 YOUTH OLYMPIC GAMES – Jugend-Olympia

6. bis 18.10.2018

Schwimmen: 7. bis 12.10.

Buenos Aires, Argentinien

Zeitverschiebung: 5 Stunden früher als Berlin, Finalläufe um 18.00 Uhr Ortszeit, 23.00 Uhr in Deutschland

Angelina Köhler ist mit einer neuen Bestzeit als schnellste Halbfinalschwimmerin ins Finale eingezogen. In 26,65 verbesserte sie wiederum ihre im Vorlauf aufgestellte Bestzeit von 26,96. Ebenfalls in 26,65 zog Anastasiya Shkurdai ins Finale ein, das heute Abend in Bueons Aires ausgetragen wird.

Über 800 m Freistil belegte Celine Rieder mit einer Zeit von 8:43,73 Minuten den fünften Platz. Bei den Jugendeuropameisterschaften schwamm sie in diesem Jahr ihre Bestzeit von 8:32,54. Für Celine war es eine lange Saison mit der Teilnahme an den Jugend- und Europameisterschaften in diesem Jahr. Bei den Jugendeuropameisterschaften hatte sie jeweils Silber über die 800m und 1500m Freistil gewonnen. Jugend-Olympiasiegerin wurde die Ungarin Ajna Kesely in 8:27,60 Minuten. Die Österreicherin Marlene Kahler kam auf den dritten Platz (8:36,57).