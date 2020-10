ISL Annuncia BeIN Sports Come Emittente In Francia, Turchia E Asia

La International Swimming League (ISL) ha annunciato beIN Sports come emittente per la stagione 2020.

beIN SPORTS trasmetterà gli eventi in diretta in Francia, Turchia, 24 paesi del Medio Oriente e del Nord Africa e 10 paesi dell’Asia-Pacifico. L’Asia si unirà all’ISL questa stagione attraverso l’espansione del franchise Tokyo Frog Kings. L’anno scorso, solo 2 nuotatori asiatici hanno partecipato all’ISL: il giapponese Daiya Seto e Siobhan Haughey di Hong Kong.

I termini dell’accordo non sono stati resi noti. Sembra però che l’accordo si limiti alla regular season e alle semifinali.

beIN si unisce alla CBS Sports come emittenti annunciate finora. La CBS Sports ha firmato un accordo pluriennale per gestire la maggior parte degli incontri in diretta negli Stati Uniti.

La scorsa stagione, EuroSport è stata annunciata come detentrice dei “diritti esclusivi” per l’evento sia in Europa che nella regione Asia-Pacifico. L’accordo con beIN si sovrapporrebbe a tale accordo. Questo aspetto implica che l’accordo biennale con l’EuroSport è stato modificato per la seconda stagione del campionato.

Abbiamo chiesto all’ISL di delucidazioni in merito, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta.

beIN Sports è una rete globale di canali sportivi che ha un’operatività limitata in Europa e trasmette solo in Francia.

Hanno reti anche negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda. Il gruppo fa parte dell’Al Jazeera Media Network con sede fuori dal Qatar. A causa delle tensioni geopolitiche tra il Qatar e le altre nazioni arabe, il network è stato in diversi momenti escluso dalle attività in alcune parti del Medio Oriente. Attualmente è oscurato in Arabia Saudita.

La stagione regolare e le semifinali del 2020 si svolgeranno a Budapest, Ungheria, per una durata di 5 settimane.