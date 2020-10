Indian Swimming Fraternity ने Swimming Pools Reopen के Decision का स्वागत किया

DDINEWS Par Nikli News Jisme Bataya Gaya Ki Indian Swimming Fraternity Ne Across The Country Mei Swimming Pools Reopen Karne Ke Descision Ka Welcome Kiya Hai. Friday Ko, Sports Ministry Ne Standard Operating Procedures (SOP) Issue Kiya Jisme Competitive Swimmers Ke Liye Pools Ke Use Ko Outline Kiya Gaya Tha. September 30 Ko Aaye Order Mei Union Home Ministry Ne Swimming Pools Ke Reopening Ko Allow Kar Diya Sirf Containment Zones Ko Chhodkar.

Virdhawal Khade Jo Ki Un 6 Mei Se 1 Indian Swimmer Hai Jinhone Olympic Qualification B Mark Achieve Kiya Hai Aur Inhone 2008 Olympics Mei Participate Bhi Kiya Hai Aur Khade Is Decision Se Bahot Khus Bhi Hai. “Ye Ek Excellent Decision Hai, Mai Khush Hu Ki Swimmers Ko Phir Se Form Mei Aane Ka Chance Milega Aur Wo Phir Se Race Kar Payenge. Mai Aasha Karta Hu Ki State Govt. Bhi Centre Govt. Ke Is Decision Ko Full Support Karega Aur Jald Se Jald Hi 100% Competitive Swimmers Phir Se Training Karna Start Kar Denge.”

August Mei, Sai Ne Dubai Mei 2 Months Ka Training Camp Sanctioned Kiya Tha. Ise Srihari Nataraj Aur Kushagra Rawat Ne Attend Kiya Tha Aur In Dono Swimmers Ne B Qualification Mark Achieve Kiya Hua Hai. Sajan Prakash Ne Bhi. Jo Ki Inhone Dubai Mei Training Ki Hui Hai, Nataraj India Mei Phir Se Training Karne Ke Liye Bahot Khush Hai, “Mai Bahot Khush Hu Ki Swimming Pools Open Ho Rahe Hai India Mei, Ghar Mei Rahkar Train Karne Ki Wajah Se Mai Bahot Better Feel Kar Raha Hu, Especially Jab Mera Entire Support Staff Available Hai Aur Schedule Bhi Maximum Efficiency Ke Saath Designed Kiya Jayega.”

Covid-19 Pandemic Ki Wajah Se Hone Wale Delay Ke Bawjood, Postponed Olympics Indian Swimmers Ki Help Karega Aur Dronacharya Awardee Coach Nihar Ameen Ne Kaha Ki Training Ka Resumption Is Ek Positive Step Hoga, “Mai Ye News Sunkar Bahot Khush Hu Ki Hamare Swimmers Ko Allow Kar Diya Jaa Raha Hai Training Resume Karne Ke Liye. Hamare Sabhi Swimmers Ne Pandemic Ki Wajah Se Setback Suffered Kiya Hai Aur Olympics Ki Rescheduling Hamare Swimmers Ko Surely Form Mei Aane Ke Liye Help Karegi. Mai Bahot Optimistic Hu Ki Hamare Olympic B Qualifiers Bahot Hard Work Karenge A Qualifying Time Attain Karne Ke Liye Aur Across The Country Se Hamare Sabhi Swimmers Training Ke Resumption Ko Le Kar Kaafi Optimistic Hai.” Coach Nihar Ameen Ne Kaha.

Swimming Federation Of India Ne Bhi Is Decision Ka Aur Job Hi Sops Create Kiye Gaye Hai Swimming Ke Resumption Ke Liye Unka Welcome Kiya Hai. Secretary General Monal Choksi Ne Kaha, “Hum Bahot Khush Hai Ki Govt. Ne Competitive Swimming Ke Resumption Ko Permit De Diya Hai. Myas Ka Sop Document Ek Comprehensive Aur Well Conceived Document Hai. Athletes Ki Safety Ke Liye In Guide Lines Follow Karna Hamari Priority Hogi.”