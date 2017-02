Hosszu, Gyurta, Cseh bei Einweihung der Arena für Weltmeisterschaften

Am Dienstag wurde das Danube Aquatic Center in Ungarn eingeweiht: Zuerst wurden FINA Geschäftsführer Cornel Marculescu und FINA Vize-Direktor Tamas Gyarfas von Ungarns Premierminister Viktor Orban in sein Büro eingeladen, danach übergab Budapests Bürgermeister Istvan Tarlos symbolisch den Schlüssel für die Danube Arena an Olympiasiegern Katinka Hosszu.

Hosszu weihte dann auch später den Pool schon mal ein, gemeinsam mit Olympiasieger (2012) Daniel Gyurta, Weltmeister Laszlo Cseh und Weltmeister Peter Bernek. Sie schwammen ein Rennen gegeneinander.

Die große offizielle Eröffnung ist für Mai geplant, aber es scheint jetzt schon alles fertig zu sein – wobei der ungarische Schwimmverband die als internationales Event geplanten Frühjahrsmeisterschaften aus der Danube Arena an einen anderen Austragungsort verlegt hat.

FINA Geschäftsführer Cornel Manulesco sagte am Dienstag in seiner Eröffnungsrede: “Ich habe es in der Vergangenheit noch nicht erlebt, dass ein Bauvorhaben von diesem Umfang in so einer kurzen Zeit erledigt wurde. Und dieser Ort ist so viel mehr als nur ein Schwimmbecken. Es ist ein Meisterwerk und die perfekte Kulisse für die Weltmeisterschaften im Sommer.”

Darüber waren sich alle Beteiligten einig – Budapest hat schnell und effizient die neue Schwimmarena gebaut. Der Regierungsbeauftragte Balazs Furjes sagte: “Wir haben wieder einmal bewiesen, dass die FINA sich auf uns verlassen kann, uns Ungarn, wir halten unsere Versprechen. Nur einige Wenige hätten im letzten Mai geglaubt, als wir den Grundstein gelegt haben, dass wir rechtzeitig fertig werden. Und nuns sind wir zwei Monate vor dem Endtermin fertig und haben die Kosten eingehalten.”

Die Schwimmwettbewerbe finden vom 23. bis 30 Juli statt.