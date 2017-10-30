Full Results Of All India Inter University Aquatics championship 2017

Results of 5th day All India Inter University Aquatics (M&W) championship for the session 2017-18 organized by Panjab University, Chandigarh to be held from 26-10-2017 to 30-10-2017

Today’s Events

  • 200 Mtr. I.M. Men
  • 200 Mtr. I.M. Women   
  • 200 Mtr. Free Style Men
  • 200 Mtr. Free Style  Women
  • 1500 Mtr. Free Style Men   
  • 4X100 Mtr. Free Style Relay  Women      
  • 4X100 Mtr. Free Style Relay  Men                              

Swimming Results

                 200 Mtr. I.M. Men                       30-10-2017
Position Name Of Athlete(s) Name Of University Final Time
1 T. Emil Robin Singh ManonmaniamSundaranar University 02.11:33
2 T. Sethumanickavel ManonmaniamSundaranar University 02.14:83
3 RakshitShetty Jain University 02.16:34
4 SwejalMankar Pune Uni. Pune 02.18:00
5 Vedant Seth University of Delhi 02.18:84
6 DipanshuDahaya Panjab University-Chandigarh 02.20:16
7 AnshArora University of Delhi 02.21:48
8 Yogeshwar Prasad Dr. R.M.L Avadh University, Faizabad 02.22:04
                 200 Mtr. I.M. Women                       30-10-2017
Position Name Of Athlete(s) Name Of University FINAL TIME
1 Meenakshi V.K.R Jain University 02.33:28
2 RutujaUdeshi University of Mumbai 02.38:44
3 ChahatArora Punjab University Chandigarh 02.45:44
4 S. Mamtha Shiv Dharshni ManonmaniamSundaranar University 02.52:63
5 JadhavHarshadaNandkumar Shivaji University- Kolhapur 0258:89
6 Akshayeswari.L.R University of Kerala 03.04:16
7 IpshitaBalaji SRM University Ab
8 Shivangi GNDU Amritsar Ab
                 200 Mtr. Free Style Men                       30-10-2017
Position Name Of Athlete(s) Name Of University FINAL TIME
1 Avinash Mani VTU- Belagavi 01.58:20
2 Harnimrat Singh Bhinder Punjabi University-Patiala 01.59:88
3 T. Emil Robin Singh ManonmaniamSundaranar University 02.01:33
4 Chandru P Jain University 02.02:06
5 T. Sethumanickavel ManonmaniamSundaranar University 02.03;46
6 Gee Sreekanth Manipal University Manipal 02.06:33
7 Mohammed YaqoosSaleem Bangalore University 02.15:02
8 Prithvi M Jain University 02.15:11
                 200 Mtr. Free Style  Women                       30-10-2017
Position Name Of Athlete(s) Name Of University FINAL TIME
1 Shivani Kataria University of Delhi 02.12:44
2 Damini K. Gowda Jain University 02.14:20
3 Shruthi Mahalingam Jain University 02.18:83
4 Pallavi Sejwal University of Delhi 02.20:23
s5 Priyanka Manna Calcutta University 02.22:40
6 Aakanksha SBP Pune University 02.23:48
7 Jomi George Mahatma Gandhi University Kottayam 02.24:09
8 S. Mamtha Shiv Dharshni ManonmaniamSundaranar University 02.35:43

 

                 1500 Mtr. Free Style Men                       30-10-2017
  Name Of Athlete(s) Name Of University LANE NO. TIMINGS
1 T. Sethumanickavel ManonmaniamSundaranar University   16.53:67
2 Mohammed YaqoosSaleem Bangalore University   17.02:70
3 Avinash Mani VTU- Belagavi   17.19:33
4 Yogeshwar Prasad Dr. R.M.L Avadh University, Faizabad   17.38:83
5 K. Abbasuddin Anna University Chennai   17.52:43
6 VinayakParihar University of Delhi   17.56:89
7 Suvankar Das University of Calcutta   18.05:95
8 PRATYAY Bhattacharya University of Calcutta   18.15:22
                 4X100 Mtr. Free Style Relay  Women                       30-10-2017
  Name Of Athlete(s) Name Of University TIMINGS Position
1 Greeshma. P University of Kerala 04.35:96 4th
SooryaSurendran University of Kerala
Akshayeswari.L.R University of Kerala
Swathi Sunder M University of Kerala
2 Sneha T Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka    
IshwaryaBhandari Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka
Chandana K Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka
CharuHansini Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka
3 ShruthiMahalingam Jain University    
  Jain University
Damini K. Gowda Jain University
Meenakshi V.K.R Jain University
4 RutujaUdeshi University of Mumbai 04.36:33  
JyotiPatil University of Mumbai
PriyanshiChokshi University of Mumbai
SimranMungekar University of Mumbai
5 JadhavHarshadaNandkumar Shivaji University- Kolhapur 04.51:59  
Desai RutujaManohar Shivaji University- Kolhapur
LandgeMukta Ramesh Shivaji University- Kolhapur
Patil Bhakti Ganesh Shivaji University- Kolhapur
6 RetiwalaPallaviAshokbhai Veer Narmad South Gujarat University    
Nagpure Monika Mukeshbhai Veer Narmad South Gujarat University
Sailor Khushbu Ramesh Veer Narmad South Gujarat University
KaharKrutikaAshokbhai Veer Narmad South Gujarat University
7 K Harishree J Rai VTU Belagavi 04.27:80 1st
DivyaGuruswamy VTU Belagavi
KhushnaazSoni VTU Belagavi
Sapthamu US VTU Belagavi
8 Patel Ishani Gujarat Technological University-Ahmedabad    
KuhooThakkar Gujarat Technological University-Ahmedabad
Patel Nidhi M Gujarat Technological University-Ahmedabad
PanktiVyas Gujarat Technological University-Ahmedabad
9 Nidhina N Calicut University-Kerala 04.58:10  
Ahira G Calicut University-Kerala
Malavika Calicut University-Kerala
Dayana K Lob Calicut University-Kerala
10 ShreyaThakre R.T.M Nagpur University Nagpur    
SamikshaLandge R.T.M Nagpur University Nagpur
Kritika Jain R.T.M Nagpur University Nagpur
UrveejaKarve R.T.M Nagpur University Nagpur
11 SimranPanchamia Symbosis International University    
RuhiDholakia Symbosis International University
Uma Parasuram Symbosis International University
SurabhiLohia Symbosis International University
12 RishaSingha LNIPE Gwaliior 05.02.:87  
ShikhaKhohal LNIPE Gwaliior
Mouliahmed LNIPE Gwaliior
NABANITA Debnath LNIPE Gwaliior
13 Jomi George Mahatma Gandhi University Kottayam 04.56:38  
Sreelakshmi B.R Mahatma Gandhi University Kottayam
Sreethu T.S Mahatma Gandhi University Kottayam
Harshitha S.M Mahatma Gandhi University Kottayam
14 MugdhaMalla Reddy Anna University Chennai    
AishwaryaSelvakumar Anna University Chennai
S. Umadevi Anna University Chennai
S. Aarthi Anna University Chennai
15 ShivaniKataria University of Delhi 04.30:52 2nd
PallaviSejwal University of Delhi
VaishaliGrewal University of Delhi
Sakshi Sharma University of Delhi
16 Pranjal SBP Pune University 04.32:69 3rd
RajeevaSingal SBP Pune University
AkanakshaBuchade SBP Pune University
Yuga Birnale SBP Pune University
17 ShubhkarmanKaur Panjab University, Chandigarh 05.06:70  
Bhawna Panjab University, Chandigarh
AmandeepKaur Panjab University, Chandigarh
Mani MehtabKaur Panjab University, Chandigarh
         
         
                 4X100 Mtr. Free Style Relay  Men                       30-10-2017
  Name Of Athlete(s) Name Of University TIMINGS POSITION
1 JagdaleAbhishek Rajesh North Maharashtra University, Jalgaon    
SonawaneSagarPralhad North Maharashtra University, Jalgaon
Sonawane Vishal Pralhad North Maharashtra University, Jalgaon
DhakeNiranjanVasant North Maharashtra University, Jalgaon
2 DevenderPatwa Maharaja Ganga Singh University-Bikaner    
DipeshPatwa Maharaja Ganga Singh University-Bikaner
AmitSudia Maharaja Ganga Singh University-Bikaner
Jagseer Singh Maharaja Ganga Singh University-Bikaner
3 Sreehari M.R University of Kerala 03.59:19  
Kirankumar S.V University of Kerala
Amul A.M. University of Kerala
Akshayraj.R University of Kerala
4 RohanSrinivas Rajiv Gandhi Univerisyt of Heath Sciences-Bangalore    
Manjunath N Rajiv Gandhi Univerisyt of Heath Sciences-Bangalore
Saurav V Dev Rajiv Gandhi Univerisyt of Heath Sciences-Bangalore
SatyaBhat Rajiv Gandhi Univerisyt of Heath Sciences-Bangalore
5 K. Praveen Babu Krishna University-Machilipatnam 04.30:16  
B. RavindraSaiNath Krishna University-Machilipatnam
p. NageswaraRao Krishna University-Machilipatnam
V  Rajesh Krishna University-Machilipatnam
6 RakshitShetty Jain University 03.46:62 4th
Prithvi M Jain University
Chandru P Jain University
Andrew Rajan Jain University
7 ShahbazsinghBholler PAU-Ludhiana    
Amritpal Singh PAU-Ludhiana
Randhir Singh PAU-Ludhiana
Sunaab Singh Kukal PAU-Ludhiana
8 NeerajKatkur Solapur University-Solapur    
VinayakAmbewale Solapur University-Solapur
RamchandraNiranjan Solapur University-Solapur
VirbhadraDasi Solapur University-Solapur
9 JambhaleRushikeshSharad Shivaji University-Kolhapur 04.41:13  
KolhapurePrajwal Anil Shivaji University-Kolhapur
JoshiraoVirajYogesh Shivaji University-Kolhapur
YerudkarAnshulSubhash Shivaji University-Kolhapur
10 PatilYashSanjaybhai Veer Narmad South Gujarat University 04.28:03  
ThakkarParthDhavalkumar Veer Narmad South Gujarat University
Bhanvadia Raj Sanjay Veer Narmad South Gujarat University
Patil Jay Sanjaybhai Veer Narmad South Gujarat University
11 Rahul Gulati Chandigarh University-Mohali    
DhimanSaha Chandigarh University-Mohali
Rahul Attri Chandigarh University-Mohali
SubhamNayyar Chandigarh University-Mohali
12 KunalShintre Rani Channamma University Belagavi, Karnataka    
SagarPujari Rani Channamma University Belagavi, Karnataka
VaibhavShanabag Rani Channamma University Belagavi, Karnataka
ManikantGoni Rani Channamma University Belagavi, Karnataka
13 PawarSurajDevidas Dr. BabasahebMarathwada University-Aurangabad    
KadamKiranBalkrishna Dr. BabasahebMarathwada University-Aurangabad
Dandge Ravi Bhagwan Dr. BabasahebMarathwada University-Aurangabad
Pal AjaysinghAnkushsingh Dr. BabasahebMarathwadaUniversity-Aurangabad
14 Avinash Mani VTU- Belagavi    
SuhasPoralMaheshbabu VTU- Belagavi
SharavanBoloor VTU- Belagavi
L Karthik Narayan VTU- Belagavi
15 AshutoshTiwari Banaras Hindu University Varanasi 05.15:52  
Gaurav Mishra Banaras Hindu University Varanasi
Saurabh Mishra Banaras Hindu University Varanasi
Suresh S Chhetri Banaras Hindu University Varanasi
16 VirajPachchigar Gujarat Technological University-Ahmedabad    
Jeel Patel Gujarat Technological University-Ahmedabad
DivyeshKakadiya Gujarat Technological University-Ahmedabad
ParthKapadia Gujarat Technological University-Ahmedabad
17 Vicky Chaudhary Ch. Charan Singh University Meerut    
Sanjay Ch. Charan Singh University Meerut
Ashish Ch. Charan Singh University Meerut
Shubham Rajput Ch. Charan Singh University Meerut
18 Rohith A.J Calicut University-Kerala 04.23:96  
Sarath N Raj Calicut University-Kerala
Amritheeh U Calicut University-Kerala
Sibin Varghese Calicut University-Kerala
19 Gaudham D Vinayaka Missions Univeristy Salem    
Praveen m Vinayaka Missions Univeristy Salem
Karthik R Vinayaka Missions Univeristy Salem
Santhosh Kumar M Vinayaka Missions Univeristy Salem
20 Manjeet Singh Punjabi University-Patiala 04.51:08  
Harnimrat Singh Bhinder Punjabi University-Patiala
Abhijeet Punjabi University-Patiala
Akashdeep Singh Punjabi University-Patiala
21 Nimesh Mule R.T.M Nagpur University Nagpur    
AkashDhawade R.T.M Nagpur University Nagpur
VaibhavUike R.T.M Nagpur University Nagpur
NakulBhoyar R.T.M Nagpur University Nagpur
22 Jaswant Singh Rathore LNIPE Gwalior 04.17:17  
AbhishekTushir LNIPE Gwalior
KaustabhiMoniKonwar LNIPE Gwalior
KhamsenPhukon LNIPE Gwalior
23 Prasad Avinash Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar    
KanirkarVatsal Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar
Ranbir Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar
LodhiNoman Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar
24 Arun M Mahatma Gandhi University Kottayam 04.12:64  
Vincent George Mahatma Gandhi University Kottayam
Siva Parsad Mahatma Gandhi University Kottayam
Abhijith T.P Mahatma Gandhi University Kottayam
25 BishnuKhayra VisvaBharati    
Syed MakbulAhmmed VisvaBharati
Milton Roy VisvaBharati
Md. MustaphirRahman VisvaBharati
26 Krishna NandNishad M.G KashiVidyapithVarnasi 04.22:84  
PrahladSahani M.G KashiVidyapithVarnasi
Bhagwan Das M.G KashiVidyapithVarnasi
AmarjeetNishad M.G KashiVidyapithVarnasi
27 G. Praveen Thiruvalluvar University Vellore    
M. Pandian Thiruvalluvar University Vellore
M. Pradeeban Thiruvalluvar University Vellore
A. Vijay Thiruvalluvar University Vellore
28   University of Calcutta    
  University of Calcutta
  University of Calcutta
PRATYAY Bhattacharya University of Calcutta
29 BoniGurendra JNTUH-Kukatpally    
M. Kireety JNTUH-Kukatpally
Kunde NA Guruchandra JNTUH-Kukatpally
E. LalithAditya JNTUH-Kukatpally
30 M.S Pavan Gupta Anna University Chennai 03.58:98  
K. Abbasuddin Anna University Chennai
M. Manoj Anna University Chennai
DhamodharaKannan Anna University Chennai
31 ShrijonPal University of Calcutta 03.53:38  
KunalBasak University of Calcutta
Rahul Yadav University of Calcutta
SamratMandal University of Calcutta
32 Ishwanpreet Singh Guru Nanak Dev University-Amritsar    
  Guru Nanak Dev University-Amritsar
Ujjawal Sharma Guru Nanak Dev University-Amritsar
ManikSoni Guru Nanak Dev University-Amritsar
33 SiddhantSejwal University of Delhi 03.43:38 2nd
Rahul Sharma University of Delhi
ShubhamUpadhaya University of Delhi
PriyankRana University of Delhi
34 RovinMuchhal R.G.P.V-Bhopal    
  R.G.P.V-Bhopal
  R.G.P.V-Bhopal
AyushShrivastava R.G.P.V-Bhopal
35 Yashwant Kurukshetra University    
Rakesh Kurukshetra University
Vaneet Kurukshetra University
Arun Kurukshetra University
36 DipanshuDahaya Panjab University-Chandigarh 03.43:87 3rd
Karan Brar Panjab University-Chandigarh
Tejinder Singh Panjab University-Chandigarh
Naveen Rathi Panjab University-Chandigarh
37 SahilPawar SBP Pune University 03.43:12 1st
HarshalVakharia SBP Pune University
ParthRane SBP Pune University
ShwejalMankar SBP Pune University

 

OverAll  1st , 2nd and 3rdPosition Teams (Men & Women)

1stSavitibaiPhule Pune University Pune with 103 Points

2nd Delhi University with 98 Points

3rd Panjab University Chandigarh with 89 Points

Water Polo Result

Winner

Panjab University Chandigarh

Runner-up

Guru NanakDev University Amritsar

Diving (Men)

1st Panjab University, Chandigarh

2ndGoa University

Joint 3rd RGP Bhopal and VTU Belgaon

Diving (Women)

1st Panjab University, Chandigarh

2nd MUHS Nashik

3rd University of Calcutta

Aap Result Official Website Se Bhi Download Kar Skte Hai: sportspuchd.com

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About Sanuj Srivastava

Sanuj Srivastava

Sanuj Srivastava born on January 19th, 1996 in INDIA. He started to love Water at the age of 13 and his friends named him "Gold fish", He graduated in Bachelor of science in Physics, Chemistry and Mathematics in 2016. He is a passionate learner and a student who also happens …

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