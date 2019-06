Florent Manaudou Sceglie il Trofeo Settecolli a Roma Per Il Ritorno Alle Gare

Florent Manaudou farà il suo ritorno alle competizioni a Roma, al Trofeo Settecolli, in programma dal 21 al 23 Giugno al Foro Italico.

Un Trofeo Settecolli che già si preannuncia evento dall’altissima caratura internazionale.

La notizia ufficiale arriva direttamente dalla Federazione Italiana Nuoto

Il 19 Marzo scorso vi avevamo annunciato il ritorno agli allenamenti del campione francese

Dopo le Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, Manaudou si ritirò dal nuoto agonistico, dedicandosi alla pallamano.

Ai Mondiali di Budapest e ai Campionati Europei di Glasgow, lo avevamo incontrato come commentatore per la TV francese, ma il suo posto era in vasca. Manaudou ha dichiarato che osservando gli altri gareggiare era lì che voleva essere, sui blocchi, e non in sala stampa.

A Marzo, aveva iniziato ad allenarsi insieme alla squadra Energy Standard in Turchia con il capo allenatore James Gibson.

Manaudou aveva dichiarato che il suo obiettivo sono le Olimpiadi di Tokyo del 2020.

Un obiettivo che ora passa attraverso le piscine del Foro Italico di Roma.

Florent Manaudou è anche ufficialmente membro della squadra Energy Standard che parteciperà alla prossima stagione di eventi della International Swimming League.

Il suo nome è infatti incluso nella lista ufficiale degli atleti ingaggiati, diramata ieri pomeriggio durante la conferenza stampa.

MEDAGLIE INTERNAZIONALI DI FLORENT MANAUDOU

Olimpiadi di Londra 2012 – medaglia d’oro 50 metri stile libero

Olimpiadi-di Rio de Janeiro 2016 – medaglia d’argento 50 metri stile libero

Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 – medaglia d’argento staffetta 4×100 stile libero maschile

migliori tempi