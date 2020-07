Fit Rahne Ke Liye, Swimmers Dhund Rahe Hai Dusra Option: Indian Swimming News

Haal hi mein cricket phir se track par aa chukka hai aur is samay england aur west indies team ke beech mei england mei hi test cricket chal raha hai. May ke starting mei hi major soccer leagues bhi action mei aa chuki thi. World ke aur bhi kai saare sports phir se resume kiye jaa chuke hai aur COVID outbreak ki wajah se kai sports ka abhi bhi resume hona baaki hai. National aur internationally dono jagah. Ye article prakhar dubey dwara tyar kiya gaya hai.

Jalandhar ke scenario ke bare mei baat kare toh, jo ki india ki sports city maani jaati hai. Waha par bhi kuch sporting activities to resume ho gai hai, par kuch activities abhi bhi resume hone ke liye apne turn ka wait kar rahi hai.

Swimming unme se ek hai. Swimming pools, jo ki pandemic ke starting mei hi close kar diye gaye the, uski wajah se swimmers aisa feel kar rahe hai jaise ek machli bina paani ke karti hai. Local swimmers jo ki compete karte hai various national aur state-level championships mei unko fit rahne ke liye alag-alag alternatives ki jarurat pad rahi hai. Unhone fit rahne ke liye dusre sports ki help li hai jaise ki badminton ya aur bhi dusre indoor games ki.

April ki starting se augus ke end tak, ye aisa samay hota hai jise swimmers peak practing hours ki tarah maante hai aur unka maximum workout depend karta hai pool par. But, abhi ke liye jaisi situation hai, to unhe other ways find out karna pad raha hai. Kuch swimmers ne toh cycling, running, walking aur bhi kai core exercises karna start kar diya hai.

Anuja sharma, ek national level ki swimmer hai jo dusro ko training bhi provide karti hai. Unka kahna hai ki, “ab mai badminton khelti hu aur ye sure karti hu ki mai roz 14km walk karu.” Unhone ye bhi add karte huye bola ki, ye bahot important hai ki body mei jo energy hai wo properly aur fully utilized ho jaani chhaiye.

“ye routine ab new normal ki tarah rahega,” anuja ko aisa lagta hai.

Anuriti kodan, jinka kitty mei several achievements hai, unhone kaha ki, “swimming endurance aur flexibility provide karti hai, but mai dono hi lose kar rahi hu kyu ki kaafi time se swim karne ko hi nahi mila hai.”

But, national gold medalist ne other activities ko choose kiya hai fit rahne ke liye. “cycling aur running throughout active rahne mei meri help karti hai,” unhone share kiya.

Umesh sharma, jo ki sports college mei swimming coach hai, unhone kaha hai ki ground exercise hi ab bass ek hi option hai fit rahne ke liye. Wo apne players ke saath lagataar touch mei rahte hai aur unse core exercises karne ke liye kahte hai jisse strength gain ho sakegi.

“ye exercises muscles ko strength karne mei bahot helpful hoti hai. Isme push ups, crunches, etc. Include hai aur inhe ghar par bhi aasani se kiya jaa sakta hai”. Unhone kaha ki, “stretch cord ki help se swimmers ko kuch extent tak swimming ke same movements ko perform karne ke liye help milti hai.”

