FINA World Cup Series Berlino: In Gara Cusinato E Burdisso

FINA WORLD CUP SERIES – BERLINO

Venerdì 11 Ottobre – Domenica 13 Ottobre

Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE), Berlino

Vasca Lunga 50 metri

Liste di iscrizione

Risultati

La FINA World Cup Series 2019 continua. La seconda tappa del cluster #2 si svolgerà questo fine settimana a Berlino, in Germania.

Come per la precedente tappa di Budapest dello scorso fine settimana, questo incontro di Coppa del Mondo si svolge in concomitanza con un incontro dell’International Swimming League (ISL).

Questo significa che un notevole gruppo di atleti che avrebbe potuto gareggiare a Berlino rappresenterà invece le loro squadre a Napoli.

Le squadre ISL incluse nell’incontro italiano di questo fine settimana comprendono l’Aqua Centurions, Energy Standard, Cali Condors e DC Trident.

Per quanto riguarda le World Cup Series, questo secondo cluster è composto da sole 2 tappe.

Gli atleti dunque dovranno accumulare più punti possibile per scalare la classifica e guadagnarsi il bonus del cluster.

ATLETI IN GARA A BERLINO

In gara anche a Berlino, l’ungherese Katinka Hosszu.

La Hosszu attualmente guida la classifica femminile di Coppa del Mondo, con un totale di 204 punti.

I punti di vantaggio sull’australiana Cate Campbell, sono soltanto 12 e quest’ultima gareggerà in questo week end.

Per quanto riguarda la classifica a punti maschile, è il russo Vladimir Morozov a dominare.

Attualmente Morozov è primo con 210 punti, ed il suo rivale più vicino è il lituano Danas Rapsys, che detiene 144 punti. L’americano Andrew Wilson si posiziona al terzo posto, ma non gareggerà a Berlino, poiché impegnato a Napoli con i Cali Condors.

Tra le novità rispetto alla tappa di Budapest troviamo: l’algerina Oussama Sahnoune; il tedesco Christian Diener, Fabian Schwingenschloegl, Angelina Kohler.

Tra gli italiani ci saranno Ilaria Cusinato e Federico Burdisso.

L’americano Anthony Ervin risulta tra gli iscritti, ma non gareggerà poiché è dovuto tornare a casa a Charlotte per stare con il padre, che è stato ricoverato in ospedale.