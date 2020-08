Fina Cancella La World Cup Per Il 2020 Ed Annuncia Le Tappe 2021

FINA ha annunciato la cancellazione della World Cup per il 2020.

Nonostante le città che ospiteranno i Mondiali di nuoto del 2020 dimostrino continuamente il loro interesse a mettere in scena la competizione quest’anno, la raccomandazione della Task Force FINA incaricata di esaminare la situazione è di rinviarla al prossimo anno per garantire la sicurezza degli atleti e di tutte le parti interessate

Come abbiamo riferito a giugno, la nazione cinese ha annunciato che non organizzerà la maggior parte degli eventi sportivi internazionali in programma per il resto del 2020. All’epoca ci siamo rivolti alla FINA per confermare questa decisione che riguardava la seconda tappa della Coppa del Mondo di quest’anno a Jinan, ma non abbiamo ricevuto risposta.

Poi, a luglio, la Singapore Swimming Association (SSA) ha annullato la sua tappa a causa delle preoccupazioni sullo sviluppo della pandemia.

FINA WORLD CUP SERIES 2020

Singapore (SGP) – 4-6 settembre – CANCELLATA Jinan (CHN) – 10-12 settembre – CANCELLATA Kazan (RUS) – 2-4 ottobre Doha (QAT) – 8-10 ottobre Berlino (GER) – 23-25 ottobre Budapest (UNO) – 30 ottobre – 1 novembre

Oggi, FINA ha confermato la cancellazione dell’edizione 2020 e rivelato il calendario del 2021. Previste 6 tappe da settembre a ottobre.

Il primo Cluster della stagione 2021 sarà disputato a Singapore (SGP) e Jinan (CHN) a settembre. Le date esatte verranno confermate a breve. Il circuito si sposterà poi nel secondo Cluster, in Europa. Previste tappe a Berlino (GER) e Budapest (HUN)rispettivamente dall’1 al 3 e dal 7 al 9 ottobre. Il terzo e ultimo Cluster andrà in scena a Doha (QAT) dal 21 al 23 ottobre e infine a Kazan (RUS) dal 28 al 30 ottobre.

La serie si svogerà dopo le Olimpiadi di Tokyo, in vasca corta. Le tappe rappresenteranno evento di qualificazione per i Mondiali in vasca corta.

Il circuito annuale di successo della Coppa del Mondo di nuoto FINA distribuisce circa 2,5 milioni di dollari in premi in denaro.

2021 FINA Swimming World Cup:

Cluster #1

1. Singapore (SGP) – Settembre – date da confermare

2. Jinan (CHN) – Settembre – date da confermare

Cluster #2

3. Berlino (GER) – 1-3 Ottobre

4. Budapest (HUN) – 7-9 Ottobre

Cluster #3

5. Doha (QAT) – 21-23 Ottobre

6. Kazan (RUS) – 28-30 Ottobre