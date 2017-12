EUROSWIM2017-Guida Pratica per Godersi gli Europei a COPENHAGEN

CAMPIONATI EUROPEI VASCA CORTA 2017

Tra meno di tre giorni si aprirà il campionato Europeo in Vasca Corta.

La Royal Arena è pronta ad accogliere atleti, team, media e sostenitori da ogni parte d’Europa.

Vediamo come potersi godere la visione delle gare e magari approfittare delle pause per passeggiare tra le strade della capitale Danese.

TRASFERIMENTI DALL’AEROPORTO

Siete appena atterrati e volete raggiungere subito la Royal Arena?

Il mezzo più veloce ed economico per farlo è tramite il treno. La fermata si trova sopra il Terminal 3. Se vi trovate al Terminal 1 è possibile prendere un bus navetta gratuito dal terminal 1 al terminal 3, che impiegherà 5 minuti.

I treni passano ogni 10 minuti durante il giorno e durante la notte 1-3 volte all’ora. La Royal Arena si trova nel quartiere di Orestad.

La tratta CPH Lufthavn/Ørestad St (Aeroporto Copenhagen/Stazione Orestad) è coperta dalle Ferrovie Danesi. Il biglietto costa circa 4€ ed il tempo di percorrenza è di soli 5 minuti.

VIAGGIARE IN METRO

Copenhagen è una città relativamente piccola, in cui la metro ha solo due linee. Esse si muovono dal distretto di Vanløse verso Vestamager e verso l’Aeroporto di Copenaghen. In tutto sono 22 stazioni, molte delle quali passano per il centro. La stazione della metro si riconosce per la grande scritta rossa METRO.

Unico aspetto negativo è il costo del biglietto. La corsa singola costa oltre 3 euro!

Le alternative al pagamento della corsa singola sono due:

Acquistare la Copenhagen Card

La Copenhagen Card consente di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici e di ottenere sconti in ristoranti, musei ed attrazioni turistiche. Il costo della Card varia a seconda dei giorni da coprire. Per 5 giorni il prezzo per adulto è di € 115,00

City Pass

E’ un pass giornaliero che costa 11 € ad adulto. Permette di muoversi liberamente su tutti i mezzi pubblici ed è valido nelle zone 1, 2, 3 e 4, incluso il trasferimento da/per l’aeroporto.

Sia i biglietti per singole tratte che il City pass sono in vendita presso i distributori automatici gialli che si trovano nelle stazioni della metro. Le macchinette non accettano banconote ma solo monete e carte di credito.

ROYAL ARENA E ORESTAD

La Royal Arena come abbiamo accennato sopra, sorge nel quartiere di Orestad. Una bella alternativa per tutte le attività nel centro di Copenhagen costituente la periferia più giovane della città. Orestad è un nuovo, moderno concetto di periferia con diversi living complessi, che sono collegati da laghi artificiali, nonché canali e con una fermata della metro dedicata.

Oltre all’Arena, nel quartiere sorge il centro commerciale più grande della Scandinavia, chiamato “Field’s”, dove si possono trovare i marchi più prestigiosi della moda e dell’arredamento non solo Scandinavo ma soprattutto internazionale.

Per ricaricare le energie, sosta obbligata in uno dei tanti cafè all’aperto.