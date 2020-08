“EL PRIVILEGIO DE VOLVER A EXPERIMENTAR LA SENSACIÓN DE COMPETIR”

El comienzo de la competición se plantea con “sensaciones muy extrañas, con mucha ilusión pero con la dificultad para meterse en modo competición después de tanto tiempo”, comentaba Alba Vázquez antes del campeonato. Por su parte, Joan Lluis Pons, quien consiguió el triunfo en 400m estilos (2:00.58) el pasado fin de semana en Loulé, declaraba antes de disputar su prueba: “No sé muy bien qué voy a querer buscar en esta competición. Nunca había pasado tanto tiempo sin competir, ni había hecho un parón tan largo sin poder entrenar. Tengo muchas ganas de nadar rápido otra vez, y de poder competir en algunas pruebas con nadadores de nivel internacional. Así que, mi objetivo en Loulé será poder picarme con los rivales, disfrutar de la oportunidad de competir tras tanto tiempo parado, y ver que tan rápido (o no) he conseguido ponerme en forma tras el parón”.

En Italia los nadadores se enfrentan a las largas distancias desde perspectivas muy diferentes. Por un lado Paula Ruíz ,quien buscará su pasé para Tokio la próxima primavera, comenta: “Teniendo en cuenta que llevamos 10-12 semanas solo de entrenamiento, los resultados no van a ser lo más importante. Ahora lo que más valoro es poder volver a sentir las sensaciones que

da la competición. Me alegra enormemente poder cerrar la temporada con una prueba como esta”. Por otro lado Alberto Martínez, que ya cuenta con su billete para los juegos de 2021 y que quedó octavo ayer en los 10.000m, declara desde Italia: “Estoy muy contento con las sensaciones que he tenido durante esta primera competición. Me alegra poder estar compitiendo al máximo nivel otra vez. He venido a Italia a dar lo máximo en cada una de las pruebas y mi intención es poder irme con un buen sabor de boca”.

Ambas competiciones se plantean después de una temporada atípica. Moritz Berg comenta que “En este meeting, al tener poco tiempo para prepararla no se pueden esperar las mejores marcas, lo cual no impide que la hayamos intentado preparar lo mejor posible. En mi caso el entrenamiento se planteó algo diferente a lo habitual, partiendo con trabajos de ritmos y mejor aeróbico. Había que probar estrategias y planteamientos para el corto plazo con el que contábamos”.

La adaptación de los entrenamientos al confinamiento, el poco tiempo con el que han contado los nadadores para preparar ambas pruebas y la larga ausencia de competiciones son factores a tener en cuenta a la hora de enfrentarse a ambos tipos de competiciones.

“He intentado tomarme esta temporada para experimentar y probar cosas nuevas. Nunca había estado tanto tiempo sin poder tocar agua y todo lo relacionado con la vuelta a los entrenamientos ha sido nuevo. Con mi entrenador, hemos estado viendo la respuesta a distintos tipos de entreno después del parón. También estamos probando cosas nuevas”, declara Joan Lluis Pons.