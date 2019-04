Eindhoven:Toussaint Squalificata, Kromo Manca Qualificazione Mondiale. Bene Ceccon

SWIM CUP EINDHOVEN 2019

La prima giornata della Swim Cup di Eindhoven è stata caratterizzata dalla gara a due tra Maaike De Waard e Ranomi Kromowidjojo.

Nei 50 metri farfalla la De Waard ha messo le mani avanti con 26.03, seguita dalla Kromo con 26.07.

Entrambe le donne stavano gareggiando per diventare le prime atlete olandesi a qualificarsi nei 50 metri farfalla per i Campionati del Mondo di questa estate, ma non hanno raggiunto il tempo limite di qualifica, fissato a 25,91.

Nella gara maschile Mathys Goosen ha vinto con il tempo 23,48, qualificandosi per i Mondiali di Gwangju. L’italiano Thomas Ceccon, ha nuotato un solido 23,58 guadagnandosi l’argento.

Il campione del mondo in vasca corta del 2016 Jesse Puts, ha completato il podio con il tempo di 23.66. In gara c’era anche il campione italiano della distanza, Santo Condorelli, quarto con 23,84.

Thomas Ceccon è tornato in acqua per i 100 metri dorso, dove, con 54.43, ha conquistato l’oro.

In una strana serie di eventi, la detentrice del record nazionale olandese Kira Toussaint è stata squalificata nella finale dei 100 metri sul dorso. Dopo essere stata squalificata in finale, le è stato concesso di nuotare una nuova prova a tempo, ma è stata squalificata anche in quella occasione.

Domenico Acerenza gareggia e vince i 1500 metri stile libero, con il tempo di 15:07.73. chiude con oltre 13 secondi di vantaggio su Lleyton Platte.

CRITERI DI QUALIFICAZIONE

La qualificazione ai Mondiali FINA di Gwangju si ottiene nuotando i tempi di cui alla tabella nelle seguenti competizioni:

Swim Cup 1: dal 5 aprile al 7 aprile 2019 Swim Cup 2: dal 12 aprile al 14 aprile 2019 Gare nel periodo dal 1 ° gennaio 2019 al 3 aprile 2019

Il 14 aprile 2019 termina il primo periodo di nomina.

Nel periodo dal 15 aprile 2019 al 23 giugno 2019, avrà inizio un secondo periodo di nomina, nel quale, soddisfacendo il requisito di prestazione individuale, si può designare un atleta per i posti non ancora occupati

Durante questo periodo, le seguenti competizioni sono state designate come adatte alla qualificazione: