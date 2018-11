Día 4 campeonato España p25m: Zamorano, González y Corró triunfan

África Zamorano se ha ganado el pasaporte al mundial de Hangzhou al hacer 2:05.40 en 200 espalda. Hugo González y Cata Corró, nuevas mínimas. Foto del podio de 200 espalda: Andrea Feng, Zamorano, Cristina García. Current photo via Courtesy of Maria Guixà, used with permission