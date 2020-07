Corona Race: Arno Kamminga Sub 59” Nei 100 Metri Rana

CORONA RACE 2020 – OLANDA/BELGIO

Venerdì 10 Luglio 2020

Antwerp, Belgio

50m (LCM)

*cronometraggio manuale*

La Corona race tra Belgio ed Olanda si è svolta ieri ad Anversa. Molti atleti sono tornati a gareggiare dopo il lungo periodo di stop dovuto al lockdown.

Da rilevare che in questa manifestazione il cronometraggio è stato eseguito manualmente, senza dispositivi automatici. Alla luce di ciò i risultati possono essere utilizzati ed analizzati come primo metro di giudizio del ritorno in acqua di alcuni nuotatori di rilievo.

Arno Kamminga, ha subito realizzato un sub 59” nei 100 metri rana, fermando il crono a 58,46. Il Campione Europeo in vasca corta ha girato i 50 metri in 27,4 e chiuso il secondo 50 in 30,9.

Il miglior tempo personale di Kamminga è di 58,43, nuotato nel marzo di quest’anno, sempre ad Anversa, alla Diamond Race. Anche se il tempo è stato rilevato manualmente, Kamminga si è avvicinato molto vicino al suo tempo più veloce di sempre. In sole 6 occasioni è stato sotto i 59 secondi. A Maggio, aveva già ottenuto risultati considerevoli nelle prime prove a tempo post lockdown.

Per quanto riguarda la prestazione di ieri, Kamminga alla collega di SwimSwam Loretta Race ha dichiarato:

“Mi è piaciuto gareggiare di nuovo in un’altra piscina con altre squadre! E’ andata meglio del previsto e mi sono sorpreso con 2 incredibili nuotate, anche i miei primi 200 da marzo sono stati davvero forti.

“È stato proprio divertente essere di nuovo in viaggio per nuotare”.

I video delle prestazioni di Kamminga sono stati pubblicati sul suo profilo Instagram.