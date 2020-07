Commonwealth Games: Lanciata Campagna Per Disegno Della Mascotte

Commonwealth GAMES 2022

Sandwell Aquatics Centre, Birmingham

28 Luglio – 8 Agosto 2022

sito web

La prossima edizione dei giochi quadriennali del Commonwealth Games si terrà a Birmingham. I giochi prenderanno il via il 28 Luglio 2022 e termineranno l’8 Agosto. Le gare del nuoto si svolgeranno presso il nuovo Sandwell Aquatics Centre.

L’organizzazione è alla ricerca della mascotte dei giochi ed è partita una campagna per coinvolgere nel progetto i bambini di età compresa tra i 5 e i 15 anni residenti nel Regno Unito. I bambini possono progettare la propria mascotte e caricare l’immagine, il disegno, il collage, ecc. sul sito ufficiale della manifestazione. Il disegno vincitore ispirerà la mascotte ufficiale dei Giochi del Commonwealth di Birmingham 2022 e l’ideatore avrà la possibilità di vincere i biglietti per tutta la famiglia per la cerimonia di apertura dei Giochi, prevista per il 28 luglio 2022.

Gli organizzatori hanno affermato che “la mascotte di Birmingham 2022 sarà un’icona globale dei Giochi”. Dovrebbe rappresentare l’identità, il patrimonio e la cultura dei Giochi del Commonwealth, di Birmingham e delle West Midlands, e incarnare tutto ciò che la città e la regione rappresentano: giovane, diversificata, dinamica e creativa, sempre alla ricerca di innovazione e di progresso”.

I Commonwealth Games sono una manifestazione sportiva organizzata dalla Commonwealth Games Federation. Si tiene ogni quattro anni, e richiama i migliori atleti delle Nazioni del Commonwealth.

La prima edizione, allora nota come British Empire Games, si tenne nel 1930.

Questa manifestazione comprende anche sport che sono praticati prevalentemente nei paesi del Commonwealth.

Esempi sono il rugby a 7, netball e lawn bowls.

I giochi del Commonwealth rappresentano una delle più grandi manifestazioni internazionali.

Le quattro nazioni costitutive del Regno Unito – Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord – partecipano ai Giochi con squadre separate, così come i paesi sotto le dipendenze della corona, Guernsey, Jersey, Isola di Man e i territori britannici d’oltremare.

Le uniche squadre ad aver partecipato a tutte le edizioni dei Commonwealth Games sono quelle di Australia, Canada, Inghilterra, Nuova Zelanda, Scozia e Galles.