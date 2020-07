Bronte Campbell Dormirà Per Strada Per Aiutare I Senzatetto Australiani

Bronte Campbell, due volte campionessa del mondo, il mese prossimo si unirà ad altre stelle dello sport australiano al Sydney Cricket Ground per raccogliere fondi per i giovani senzatetto. Il progetto si intitola “Sport Stars Sleepout” ed è organizzato dalla Chappel Foundation per il prossimo 3 agosto.

La Campbell e altri atleti saranno armati solo di un sacco a pelo, qualche foglio di cartone e un telo di plastica in caso di pioggia. Gli atleti dormiranno per strada per capire cosa provano e come vivono i senzatetto australiani.

Parlando di questa esperienza che si appresta a fare, Bronte Campbell ha dichiarato:

Penso che mi darà un’idea davvero piccola di quello che vivono i giovani che vivono per strada. Non credo che mi mostrerà esattamente cosa vuol dire essere un senzatetto. Spero che mi darà un po’ di simpatia e di empatia per quello che soffrono ogni giorno. Quando fa sempre più freddo cominci a pensare alle persone che vivono per strada. A quanto sarebbe difficile andare avanti nella vita di tutti i giorni se questa fosse la tua realtà.

“Volevo davvero aumentare la consapevolezza per questa causa e vedere come sarebbe stata per me quell’esperienza. Spesso ho pensato che se non sei nemmeno in grado di essere al sicuro quando dormi la notte, non so come si suppone che tu abbia abbastanza energia per affrontare il resto della tua giornata.

“È stato sicuramente qualcosa a cui ho pensato un po’ quest’anno. Soprattutto quando tutti siamo rimasti a casa, ho pensatoa come ci si sentirebbe a non avere quel senso di sicurezza”.

Le dichiarazioni sono per gentile concessione di Swimming Australia.

Potete leggere l’intervista integrale qui