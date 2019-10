CAS Fissa La Nuova Data Per L’Udienza Di Sun Yang

Sun Yang avrebbe dovuto presentarsi davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) nel mese di settembre ma “a causa di un’imprevista circostanza personale, una delle due parti è stata obbligata a rinviare l’udienza”.

Oggi è stato comunicato da parte dei legali del campione olimpico cinese che l’atleta è tenuto a presentarsi il 15 Novembre a Montreux, in Svizzera.

IL CASO SUN YANG DALLA DISTRUZIONE DELLA FIALA AL CAS

Ricapitoliamo brevemente i fatti avvenuti dalla fine del 2018 ad oggi. La vicenda vede coinvolti Sun Yang, la FINA e la WADA (World Anti Doping Agency).

Sun Yang è accusato di aver fatto distruggere da una propria guardia del corpo un flacone contenente il sangue prelevato durante un controllo anti-doping, che, a detta dell’atleta non rispettava le norme regolamentari dall’agenzia internazionale. Secondo lo staff del nuotatore infatti l’incaricato al prelievo non aveva con sé documenti che accertassero la sua qualifica e di conseguenza il diritto di prelevare un campione

Per tentare di risolvere la questione si è tenuta un’udienza nel Gennaio del 2019 dove la FINA ha stabilito che non è possibile dimostrare se l’addetto avesse i documenti necessari e che non era di conseguenza nemmeno possibile sapere cosa fosse realmente accaduto.

La WADA si è detta furiosa per la mancata presa di posizione da parte della Federazione Internazionale. A questa dichiarazione ne sono succedute molte altre da ambo le parti, compresa la minaccia di denunciare il Sunday Times per diffamazione da parte dell’avvocato di Sun.

Anche la Federazione Cinese ha preso le difese del campione mentre l’opinione pubblica del settore ha più volte dimostrato di non credere alla buonafede dell’atleta. Basti pensare alle proteste avvenute durate le cerimonie di premiazioni dei Mondiali in Corea quando, Mack Horton prima e Duncan Scott poi si sono rifiutati di salire sul podio.

La vicenda passa ora al Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) che dopo aver rinviato l’udienza prevista per settembre ha chiamato Sun Yang a presenziare in data 15 Novembre.

IL COMMENTO SUL CASO DWYER

La notizia della nuova data per il processo arriva il giorno successivo al commento che Sun Yang ha espresso nei confronti della positività ad un test anti-doping da parte di Conor Dwyer. Il bicampione olimpico statunitense è stato sospeso per 20 mesi e ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni. Traducendo il post di Weibo pubblicato da Sun Yang, il nuotatore ha dichiarato a proposito di Dwyer: “Gli atleti devono ritenersi responsabili del cibo e delle sostanze che assumono, per non gettare il loro duro lavoro e i loro sacrifici”.

