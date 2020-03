Cameron Van Der Burgh Rivela Di Avere Il Coronavirus COVID-19

Cameron van der Burgh, medaglia d’oro alle olimpiadi del 2012, ha rivelato di essere infetto da coronavirus COVID-19.

Il 31enne sudafricano è il primo nuotatore d’elite a rivelare pubblicamente di essere stato infettato dalla malattia che è diventata una pandemia globale.

Van der Burgh, che si è ritirato dopo i campionati del Mondo in vasca corta del 2018, ora vive a Londra e lavora per la Anduran Capital Management.

Ieri, domenica, ha parlato della sua lotta contro il virus attraverso un Tweet.

Van der Burgh scrive che il coronavirus è “di gran lunga il peggior virus che abbia mai sopportato”.

Dice che i sintomi più estremi (tra cui febbre alta) sono facili da sopportare e che ha ancora una grave stanchezza e un residuo di tosse. “Qualsiasi attività fisica come camminare mi lascia esausto per ore”, dice nei Tweets.

Parla anche dell’incertezza sulle Olimpiadi e di come questo sta esponendo gli atleti a “rischi inutili”.

Proprio ieri sera il CIO ha annunciato che nelle prossime 4 settimane prenderà una decisione sull’eventuale rinvio dei Giochi olimpici.

1/ Some personal thoughts/observations for athletes health,The summer games & my own experience with contracting Covid19.

— Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) March 22, 2020