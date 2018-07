Bruno Fratus In Italia Allo Swim Camp Fast Lane Con Cristina Chiuso Alghero, 27 Agosto/ 02 Settembre Info e iscrizioni Bruno Fratus, brasiliano, ventinovenne anni, è stato impegnato in molti eventi quest’estate. Dalle…

2018 USA Swimming Junior National Championships Psych Sheets Isabella Stadden (above) is one of a number of finalists from last week’s National Championship meet who are also scheduled to race at Juniors this week.