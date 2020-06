Australia: Il Nuovo Capo Allenatore Racconta Il Suo Programma Per Tokyo

A meno di una settimana dall’annuncio come nuovo capo allenatore della squadra nazionale australiana di nuoto, Rohan Taylor, ha parlato con SwimSwam riguardo il programma che lo aspetta ora che manca poco più di un anno alle prossime Olimpiadi.

Taylor è incaricato di guidare la squadra australiana, che vanta talenti d’élite come:

Kyle Chalmers

Cate Campbell

Bronte Campbell

Emma McKeon

Mitch Larkin

L’Australia ha conquistato 10 medaglie nel nuoto ai Giochi Olimpici del 2016. Si è posizionata seconda nel medagliere dietro gli Stati Uniti. Ai campionati mondiali dell’anno scorso, la squadra australiana ha rivendicato altre 10 medaglie per classificarsi ancora una volta seconda dietro il Team USA.

Inoltre, prima che la pandemia di coronavirus portasse a termine la stagione 2020 in modo rapido e inaspettato, l’Australia si era già ben posizionata nelle classifiche mondiali stagionali sia al maschile che al femminile praticamente in ogni evento.

Larkin, Zac Stubblety-Cook, Grant Irvine, Chalmers, le sorelle Campbell, McKeon, Kiah Melverton, Brianna Throssell e Kaylee McKeown hanno bregistrato tempi che li hanno collocavano tra i primi 5 in tutto il mondo.

Con la chiara intenzione di continuare questo trend, Taylor sta prendendo il comando lasciato dall’olandese Jacco Verhaeren. Verhaeren era capo allenatore della squadra nazionale dal 2013. E’ stato tra i fautori della riaffermazione della cultura del nuoto australiano dopo i deludenti risultati di Londra 2012.

Verhaeren aveva già scelto di non estendere il suo contratto con Swimming Australia. Il suo mandato avrebbe però dovuto concludersi nel novembre 2020 dopo le Olimpiadi di Tokyo. Con il rinvio dei Giochi al 2021, Verhaeren lascerà il suo incarico, tornando in Europa, alla fine di settembre.

Taylor, si sta affacciando al ruolo di capo allenatore australiano dopo aver ricoperto lo stesso ruolo a Victoria, in Tasmania. Prima di allora, guidava il Nunawading Swimming Club che portò Leisel Jones verso l’oro olimpico alle Olimpiadi di Pechino.

LE DICHIARAZIONI

Taylor ha detto che gli mancherà vivere a Melbourne, dove è nato. E gli mancheranno anche le “persone fantastiche con grande passione” per il nuoto con cui ha lavorato ogni giorno. Tuttavia non vede l’ora di infondere le sue conoscenze nel nuovo posto di lavoro.

“Il ruolo in Victoria e in Tasmania che ho ricoperto negli ultimi 3 anni mi ha aiutato. Ho sviluppato la capacità di fornire supporto agli allenatori e agli atleti nel loro ambiente in modo che possano prepararsi al meglio per la competizione più importante della stagione.”

“Si tratta di costruire relazioni di fiducia con gli allenatori e gli atleti. Sono in grado di fornire consulenza e orientamento quando mi viene richiesto”. Ha detto Taylor a SwimSwam questa settimana.

Approfondendo questo tema, Taylor ha anche detto che, negli ultimi anni, “la capacità di aggiungere valore attraverso la mia esperienza o circondandoli [atleti] con competenze aggiuntive a supporto delle loro esigenze individuali è stata la crescita più grande per me.”

“La capacità di vedere tanti diversi stili di coaching e programmi mi dà una buona idea di come dobbiamo essere capaci di personalizzare ogni programma.”

“Collaborazione, impegno, comunicazione, coerenza”

E’ il motto che Taylor usa per descrivere la sua filosofia di allenatore. Servirà da bussola indicando la via per Tokyo.

“Essendo stato nel gruppo di comando del team olimpico che ha pianificato questa stagione non vedo necessario alcun cambiamento dall’interno. Sono stato fortemente coinvolto nella pianificazione da Jacco”.

Ha detto Taylor quando gli è stato chiesto se avrebbe cambiato qualcosa dal programma di Jacco .

“I cambiamenti nella nostra pianificazione nel 2021 arriveranno esternamente a causa della situazione data dal Covid-19. Qualunque cambiamento sarà necessario, il team lavorerà insieme per garantire che ci si adatti a ciò che è richiesto, consentendo ai nostri allenatori e atleti di essere preparati al meglio.”

Ciò non significa che lo status quo verrà comunque mantenuto interamente. Taylor afferma che vorrebbe vedere come le competizioni più emozionanti al di fuori dell’australia e dei campionati nazionali possano svilupparsi a livello nazionale.

Le gare stagionali sono la chiave per un miglioramento continuo e afferma che “spetta alla nostra leadership esplorare quelle aree per il futuro”.