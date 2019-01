Arriva La “Virtual Lounge”. La Pallanuoto Come Non L’Avete Mai Vista

La Pallanuoto come non l’avete mai vista prima

LEN ed il suo partner principale, l’European Broadcasting Union (EBU) hanno presentato la loro ultima iniziativa: la LEN Champions League Virtual Lounge.

E’ un’applicazione che renderà tutti i fan partecipi di un’esperienza unica.

Visitando la Lounge, gli appassionati di pallanuoto possono guardare:

contenuti video esclusivi dai rispettivi club

streaming live gratuito di ogni partita

momenti salienti ed i goal di ogni partita

Ha dichiarato il Presidente della LEN Paolo Barelli:

“Dato che l’Europa svolge un ruolo fondamentale nella pallanuoto mondiale, abbiamo la nostra responsabilità nel guidare lo sport verso nuove dimensioni”

“La Champions League è la competizione per club nella pallanuoto con i migliori giocatori del mondo. LEN e i suoi partner hanno già investito molto per trasformare la Champions League in un prodotto premium degno dell’attuale mercato sportivo, offrendo azione avvincente, grande copertura televisiva e un’esperienza di fan indimenticabile. Questa sala virtuale è l’inizio di un altro capitolo nuovo e fresco e siamo grati al nostro partner EBU per lo sviluppo di questo straordinario strumento, che rende ancora più piacevole la pallanuoto per il pubblico mondiale “.

L’applicazione denominata LEN Champions League Lounge può essere scaricata su qualsiasi smartphone o tablet. The Lounge è già stata lanciata ed aspetta di accogliere la folla virtuale.

Ecco i link per il download dell’applicazione:

Courtesy of LEN