Alberto Martínez Murcia, Ser Nadador En Tiempos De Incertidumbre

ALBERTO MARTINEZ MURCIA, SER NADADOR EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE.

El joven nadador murciano se enfrenta a una dura disciplina de entrenamientos que le permiten dar el máximo durante horas, en situaciones tan incontrolables como supone nadar al aire libre y con condiciones climatológicas variables.





Vivimos tiempos de incertidumbre y cambio, son pocos los nadadores afortunados que tienen claros sus próximos retos y que pueden entrenar con un objetivo puntual y concreto. Uno de ellos es Alberto Martínez Murcia, nadador de aguas abiertas y embajador de arena en España, que consiguió su pase directo para Tokio en los mundiales de Mundial de Gwangju gracias a un muy merecido octavo puesto (1.48.02.20) en los 10k, su prueba favorita.

El nadador pertenece a ese grupo de elegidos que se pueden sentir tranquilos y contentos puesto que cuentan con la asistencia asegurada a Tokio el próximo año. Su preparación para tan ansiado evento empezó desde el mismo día que consiguió clasificarse en el Mundial y durará hasta la celebración de la prueba.

“Aunque ya empiezan a salir las primeras competiciones, durante todo este tiempo al no contar con competiciones a corto plazo se dificulta de manera importante, la forma de entrenar, pero para mi, la visión siempre ha sido la misma y es con vistas a los Juegos. Ahora simplemente voy día a día. Mi motivación es luchar día a día por la cima Olímpica desde que me levanto hasta que me vuelvo a dormir”.

El nadador murciano que debutó en aguas abiertas prematuramente con solo 4 años , se enfrenta a una dura disciplina de entrenamientos que le permiten dar el máximo durante horas, en situaciones tan incontrolables como supone nadar al aire libre, en aguas abiertas y con condiciones climatológicas variables.

“Para afrontar pruebas de larga duración los días previos, 3-4 días antes, debe haber una gran ingesta de carbohidratos y sobretodo estar muy hidratado. El trabajo de visualización es súper importante en una prueba de aguas abiertas dónde hay numerosas incertidumbres y así tener preparado el cómo poder superarlas de la manera más rápida y eficiente posible. Y …por su puesto, en épocas muy duras (semanas de máximo trabajo) hay que entrenar un volumen mayor, las sesiones de entrenamiento deben de llegar a volúmenes muy altos como media de 18-20km al día”.

En cuanto a equipación, Alberto explica que normalmente, durante tantos kilómetros a nado, suelen usar diferentes materiales como son las palas (Vortex Evolution Hand Paddle) y las aletas (Powerfin Pro) para mejorar la fuerza y potencia en el agua. Además, para entrenamientos muy intensos suele usar bañadores de competición, siempre el más parecido al que vaya a utilizar en la siguiente prueba importante (diferenciando así entre piscina y aguas abiertas), lo que le permite encontrar sensaciones similares a las del día de la competición.

“A mi en concreto me gusta probar numerosos tipos de bañadores de competición, pero justo antes de una prueba importante prefiero utilizar el bañador más parecido al que llevaré en dicha competición. Además, en disputas importantes me gusta estrenar el bañador pero siempre habiéndolo probado justo antes, aunque sin llegar a usarlo en el agua. En este sentido, las gafas Cobra Ultra Swipe Mirror, son mi mayor aliado, las uso tanto para entrenamientos como para competición. En piscina mi bañador favorito es el Powerskin Carbon Air2 y en aguas abiertas me siento más cómodo con el Powerskin Revo + de arena. Es importante decir que las sensaciones con un bañador de piscina (corto) y uno de aguas abiertas (de cuerpo completo) son muy diferentes, puesto que cuanto más tejido cubre el cuerpo la flotabilidad es mayor”.

En los 10 kilómetros a nado, los avituallamientos son de vital importancia para que en la última vuelta y en los metros finales de la prueba el nadador siempre mantenga algo de “combustible”. Según Alberto su principal truco es saber localizar de manera muy aproximada a la persona que le dará de beber en cada avituallamiento y en su caso , este aporte extra de combustible viene dado principalmente por geles con carbohidratos y algo de cafeína.

“Recientemente he pasado a formar parte del equipo de atletas de 226ERS y el formato extra de Energy Gel es perfecto para las largas distancias, se toma cada 60m en 300ml de agua y aporta gran cantidad de carbohidratos y el toque de cafeína necesario para retardar el agotamiento. Fuera del agua y como aporte extra de energía antes y/o después de los entrenamientos, tomo las las barritas Neo Bar con 50% de proteína. ¡Son mis favoritas!”

En Tokio se esperan altas temperaturas y mucha humedad (fuera del agua) condiciones para las que el nadador se prepara a conciencia. “ En los avituallamientos buscaremos alguna manera de poder, con la misma bebida, enfriar el cuerpo“ pero según afirma Alberto, estas condiciones climatológicas no influyen en el tipo de bañador que usará para la prueba.

Aunque 2021 cada día esta más cerca, aún queda lejos la deseada cita y todavía son muchos los meses de entrenamiento que ha de afrontar el joven nadador, pero Martínez Murcia lo tiene claro, en Tokio quiere superarse a sí mismo y llegar lo más lejos posible, para cuando toque la placa, saber que lo dio todo.

