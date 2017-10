71st Glenmark Senior National Diving Championships 2017 Day 1

71st Glenmark Senior National Aquatic Championships – 2017 Jo Ki Bhopal – Madhya Pradesh Me 7th Se 11th October 2017 Tak Hoga, 71st Glenmark Senior National Diving Championships – 2017 Ke Day 1 Ka Results Aa Chuka Hai Niche Di Gyi Table Par Aap Dekh Skte Hai.

Plateform Men Me Jo Record Chal Raha Hai Wo Viraj Patil Ke Name Par Hai Jo Ki RSPB Ki Taraf Se 2006 Me Participate Kar 379.10 Points Ka Record Bana Diya Tha.

71st Glenmark Senior National Aquatic Championships – 2017, Platform-Men Me CH Puskar Meitei Ne 346.90 Point Ke Sath 1st Place Apne Name Kiya Or Unke Baad Tushar Giyate Ne 312.30 Or Siddharth Pardeshi Ne 255.00 Point Ke Sath 2nd Or 3rd Position Apne Name Ki.

71st Glenmark Senior National Aquatic Championships – 2017, Platform Women Me Deepti Panwar Ne 214.35 Ke Sath 1st Place Or Hrutika Shriram Ne 199.90 Or Moupriya Mitram Ne 177.45 Point Ke Sath 2nd Or 3rd Place Apne Name Kar Li Hai.

Current Record Hrutika Sriram Ke Name Ka Hai Jo Unhone 2006 Me 236.80 Point Ke Sath Bnaya Tha.

Event : Platform – MEN

Exist. Record : VIRAJ PATIL RSPB 379.10 2006

Place NAME UNIT POINTS 1 CH PUSKAR MEITEI SSCB 346.90 2 TUSHAR GIYATE RSPB 312.30 3 SIDDHARTH PARDESHI SSCB 255.00 4 ADITYA A GIRAM RSPB 239.30 5 KAUSHIK DAS POLICE 213.75 6 NIHAL SUNIL GIRAM MAH 195.15 7 VADDUL PRASHANT POLICE 193.80 8 SHUBHAM MISHRA U.P. 175.60 9 KAMAL KUMAR SAHANI U.P. 170.70 10 OM AWASTHI MAH 166.45 11 SANDEEP KUMAR PRAJAPATI KAR 146.75 12 ABBAS BHAWRASAWALA M.P. 133.40

Event : Platform – WOMEN

Exist. Record : HRUTIKA SRIRAM RSPB 236.80 2006