6 Swimmers Ko TOPS Me Mili Jagah Sajan and Virdhawal Hai Watchlist Me

The Bridge Me Tops Ki News Nikli Jisme Btaya Gya Ki Sports Authority Of India Ke Mission Olympic Cell Ne Olympic 2024 Ke Liye Development Group Ke Liye Six Swimmers Ko Select Kiya Gya Hai. Apko Bta De Ki Olympic Podium Scheme Ka Target Youth Affairs And Sports Ministry Ka Ek Program Hai Jo India Ke Top Athletes Ko Help Kerte Hai. Athletes Ko National Sports Federation Se Ek Detailed Analysis Ke Baad Tops Mai Select Kiya Gya Hai.

Kushagra Rawat ko 400m And 800m Freestyle ke liye, Advait Page ko 800m And 1500m Freestyle ke liye, Kenisha Gupta ko 50m And 100m Freestyle ke liye, Srihari Nataraj ko 100m And 200m Backstroke ke liye, Aryan Makhija ko 800m And 1500m Freestyle ke liye, Aryan Nehra ko 1500m Freestyle ke liye. Inn Six Swimmers ko isme Add Kiya gya hai.

Sajan Prakash And Virdhawal Khade Ko Watchlist Me Include Kiya Gya Hai And Inki Performance World Championships Jo Ki September 2019 Me Hoga Usko Dekhte Hue Review Kari Jayegi. Iske Sath Hi Young Swimmers Jaise Neel Roy, Likhit Sp, Maana Patel, Khusi Dinesh And Lohith M Ko Bhi Watchlist Me Rakha Gya Hai.

