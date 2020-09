21 Lecciones De Los Mejores Nadadores Del Mundo

Inspirada en “21 things you can learn from the best swimmers on the planet.”

La historia de nuestro deporte está plagada de historias de triunfos y adversidades. Hay mucho que puedes aprender de los nadadores que te han precedido.

Ya sea para aprender a manejar el fracaso, recuperarse de la adversidad o establecer mejores metas, hay muchas lecciones de las estrellas del deporte.

A continuación se presentan algunos consejos que puede tomar de algunos de los campeones pasados y presentes para informar mejor su propia natación esta temporada.

MICHAEL PHELPS: ¿CUÁL ES TU POR QUÉ?

Cada mañana nos despertamos, la alarma de nuestros teléfonos cobra vida lentamente. Todos tenemos el mismo deseo de quedarnos en la cama, de usar finalmente esa excusa increíble que hemos estado guardando en nuestro bolsillo trasero, todo para poder dormir un poco más.

Michael Phelps, Greatest Of All-Time certificado, se aseguró de tener sus metas escritas en papel para que cada mañana, cuando se despertara y sintiera ese tentador retroceder a las hojas, recordara su “por qué”.

“Tengo mis objetivos en algún lugar donde puedo verlos, así que cuando me levanto de la cama sé que me estoy despertando para trabajar en lo que estoy tratando de lograr”, dijo Phelps.

La natación y todo lo que está incluido en nuestro deporte — los entrenamientos matutinos, las series de prueba, los encuentros lejanos — es difícil. Muy duro. Lo que lo hace aún más difícil es cuando no tenemos un “por qué” convincente que nos lleve todos los días al agua.

JANET EVANS: PARA SER EL MEJOR TENDRÁS QUE HACER SACRIFICIOS

Es tentador pensar que podemos tener un gran éxito mientras “lo tenemos todo”. Pero tener incluso un éxito moderado en algo requiere sacrificios en el camino. Las fiestas que se perderán, las oportunidades que se perderán, todas se renuncian por el bien de algo más grande.

Janet Evans exhibió este enfoque total cuando se trataba de entrenar, tirando días en los que hacía 20 × 400 estilos en la práctica, el último lo suficientemente rápido como para calificar para los nacionales. ¿La parte loca? El set fue idea suya.

Después de un par de años en Stanford, y como faltaban un año para los Juegos Olímpicos de Barcelona, ​​la NCAA puso un límite a la cantidad de tiempo que los estudiantes-atletas podían entrenar. Un límite de 20 horas a la semana chocaba con la dieta de alto número de yardas de Evans, que a menudo entrenaba hasta 35 horas por semana en el agua.

Evans decidió dejar atrás el programa de la escuela para poder seguir entrenando, renunciando a la experiencia estudiante-atleta (P.D .: Ella era una estudiante 4.0 mientras estuvo allí) para poder tener más tiempo en el agua.

Muy pocos de nosotros nos acercaremos a este tipo de bifurcaciones en el camino. Pero vale la pena preguntarse qué está dispuesto a sacrificar para tener éxito.

ADAM PEATY: DEJA LA NATACIÓN EN LA PISCINA

El primer hombre en nadar en un relevo de braza a 56, Adam Peaty sabe algo sobre nadar braza realmente rápida. Ha estado tratando los récords mundiales de braza de velocidad como si fueran maniquíes desde 2015.

Uno pensaría que este tipo de natación sobrehumana significaría que el tipo está nadando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No tanto. Peaty se deja la piel y, sin embargo, en el momento en que se va a casa o se aleja del agua, hay una regla: no hables de nadar.

“A veces bajo las escaleras y mi mamá y mi papá están viendo una de mis carreras y les digo que la apaguen”, dijo Peaty. “Si empiezo a ver eso, no puedo dejar de pensar en ello toda la noche, lo que significa que estás perdiendo energía donde deberías estar ganando energía”.

¿Significa esto que debes ir a casa y estrellarte la boca en una bolsa sin fondo de Doritos? ¿Salir con tus amigos y divertirte la noche anterior al gran encuentro? Por supuesto que no. Aún puede vivir el estilo de vida de un atleta sin obsesionarse con el deporte mientras no está entrenando.

“Cuando entreno, es la hora del juego, pero tan pronto como termino una carrera, me desconecto por completo”, añade Peaty.

Tener un equilibrio en tu vida te permitirá recargarte más profundamente cuando estés lejos de la piscina, lo que te ayudará a entrenar a un nivel más alto y evitará que te agotes mentalmente en el deporte.

KATIE LEDECKY: PREPÁRATE PARA FALLAR Y HACERLO REPETIDAMENTE

Todos tenemos una veta perfeccionista dentro de nosotros. Para algunos nadadores, esto significa una falta de voluntad para esforzarse en la práctica; encontrar dónde están esos límites no es particularmente agradable y puede ser humillante. Es mejor mantener intacto nuestro registro de no fallar.

Katie Ledecky no juega eso. Ella va a trabajar todos los días en la piscina y esencialmente intenta fallar. Ella entiende que fallar la acerca a la mejora.

Su entrenador en el Capitolio de la nación, Bruce Gemmell, señala que tiene un apetito implacable por mejorar, que incluye una buena dosis de fracaso.

“Hay días en que fracasa catastróficamente”, dijo Gemmell. “Fracasa en la práctica más que nadie en su grupo [de entrenamiento], porque comenzará como, ‘Este es el ritmo que necesito para nadar en la carrera, así que necesito replicarlo en la práctica’. ir seis repeticiones así, y el tanque se vacía y ella simplemente se cae. ¿Pero sabes qué? Volverá al día siguiente y volverá a intentarlo. Y al tercer día, lo clavará. Y ha estado haciendo esto desde el primer día que caminé a pie de piscina con ella”.

DARA TORRES: IGNORA A LOS DUDADORES

Durante la década de 1980, la sabiduría convencional decía que ser una nadadora de 15 años significaba que estaba en su punto máximo. Ser un nadador de 28 años significaba que estaba lavado.

A los 14 años Dara Torres rompió su primer récord mundial. A los 17 ganó su primera medalla de oro olímpica. Después de retirarse, regresó a la edad de 32 años para ganar cinco medallas más en los Juegos de Sydney en 2000. Volvería nuevamente para ganar tres medallas de plata más a la edad de 41 en Beijing. Ella hizo esto frente a innumerables escépticos que decían que era imposible.

La gente siempre tendrá una opinión sobre lo que es posible en el deporte. Ésta es la mejor forma de entrenamiento. Esto es lo que puede lograr Swimmer XYZ. No se ha hecho antes, por lo que es imposible. Pero nadie lo sabe con total certeza. Como dijo Dara Torres, “El agua no sabe cuántos años tienes”.

¿Qué sabe el agua? Esfuerzo. Atención. Trabajo duro. Esta no es una acusación de duda al por mayor, o para decirle que acepte engañarse con sus objetivos, pero es un llamado a ser un poco más agresivo con lo que es posible. Para ver por ti mismo cuáles son tus límites.

MEGAN QUANN (JENDRICK): VISUALIZA EL ÉXITO QUE BUSCAS

Es difícil exagerar cuánto de una de las favoritas de Penny Heyns de Sudáfrica fue ganar los 100 metros braza en los Juegos Olímpicos de Sydney. En ese momento tenía cinco de los seis récords mundiales en los eventos de braza, tanto en el curso corto como en el largo. Heyns también fue el campeón olímpico defensor en ambas brazadas.

Esto no le importaba a Megan Quann (ahora Jendrick) de 16 años, descarada y confiada. La joven estadounidense había pasado los últimos dos años visualizando sus carreras antes de irse a dormir. Cada vez que ganó el oro. Sus imágenes incluían todo sobre la carrera: la temperatura del agua, la nitidez de su patada, las baldosas en el fondo de la piscina. ¿Y cada vez que choca contra la pared? Nuevo récord mundial.

“He estado visualizando mis carreras todas las noches antes de irme a la cama”, dijo durante las pruebas olímpicas en Indianápolis en 2000. “Lo visualizo con un cronómetro en la mano y cada noche mi objetivo es ir a 1:05.49. Lo visualicé el otro día, y mi tiempo era 1:05.47 “.

Aunque el tiempo final sería más lento que su WR proyectado, Quann haría la sorpresa para ganar el oro. Para cuando se levantó en los bloques, ya había corrido esta misma carrera mil veces.

Como mostró Quann, la visualización funciona mejor cuando no la trata como una herramienta única que usa en caso de emergencia o como una forma de preparación de último momento. Es tan esencial para tu entrenamiento como el estiramiento, las series de lactato, el calentamiento posterior a la carrera.

GARRETT WEBER-GALE: USA LA VISUALIZACIÓN PARA CONQUISTAR MOMENTOS DE ADVERSIDAD EXTREMA

Sabes que está llegando, ese momento en tus entrenamientos o durante tu carrera en el que * mueres *. Tus hombros comienzan a apoderarse. Tu patada se ralentiza a la mitad del ritmo, aunque quieras que patee más rápido. Tus pulmones y músculos para oxígeno. No es una experiencia agradable y, sin embargo, de alguna manera la empeoramos al no estar preparados mentalmente para ello.

Garrett Weber-Gale, medallista de oro olímpico y campeón de la NCAA, visualizaría ese preciso momento para estar listo para ello. Aún más importante, se imaginaba a sí mismo conquistando el momento:

“Visualizo ese momento, el momento en que mis brazos se sienten como sacos de arena”, dice Weber-Gale. “Cuando mis piernas arden y mi espalda se siente como si se tensara como una goma elástica. Llego al punto en que estoy completamente preparado para el dolor. Después de imaginar este punto durante mucho tiempo, sé que soy capaz de soportar el estrés emocional y el dolor físico”.

KIEREN PERKINS: LA EXCELENCIA REQUIERE NADAR A CONTRACORRIENTE

Uno de mis ídolos de la infancia, Perkins fue la fuerza dominante en los estilos libres a distancia durante la década de 1990. Este tipo de dominación pura no viene sin dificultad, como bien puede imaginar.

A menudo, la resistencia que experimentamos proviene de las personas que nos rodean, ya sean los nadadores en el mismo carril o nuestros amigos en la escuela. Se burlan de nuestros objetivos, nos dicen que no es gran cosa o que es solo “una práctica”.

¿El consejo del rey australiano de la distancia para el nadador con grandes objetivos? No dejes que la falta de motivación te deprima. Haz tus cosas.

“Eso podría significar hacer algo diferente al resto de su grupo de compañeros”.

ANTHONY ERVIN: NO HAGAS COMPARACIONES INJUSTAS

Durante el período previo a las pruebas olímpicas de EE. UU. En 2012, los entrenadores de Cal estaban trabajando con dos nadadores que no podían ser más diferentes físicamente. Tenías a Nathan Adrian, de 6’7 “y 220, que se parece más a un jugador de la NFL que a un nadador.

Y luego estaba Anthony Ervin, que no había nadado en una década en 6’2 “y 165 libras y que no podía ponerse en la posición de” conseguir sus marcas “sin temblar.

Durante un entrenamiento en el Centro de Entrenamiento Olímpico en Colorado Springs, el grupo estaba trabajando en la sala de pesas. Adrian tomó dos mancuernas de 160 libras y procedió a hacer press de banca. Sí, fanáticos de los deportes, eso es 320 libras de peso con mancuernas.

Un par de bancos sobre Ervin están viendo las dos mancuernas del tamaño de Popeye que se lanzan al aire y de repente se siente un poco tonto por lo que está tratando de lograr.

El entrenador de fuerza de Cal en ese momento, Nick Folker, recordó que Ervin salió del gimnasio comprensiblemente desinflado después de todo esto: “Ya terminé, no hay forma de que pueda hacer esto. ¿Cómo puedo competir con un chico … ”

La comparación es natural y puede resultar útil cuando la utilizamos como herramienta de motivación. Pero cuando tomamos lo mejor de los demás y lo comparamos con nuestras debilidades, nos hacemos un flaco favor. Dejamos de enfocarnos en las cosas que hacemos bien.

KATIE LEDECKY: NO HAY TAL COSA COMO UN ENTRENAMIENTO DESPERDICIADO

¿Con qué frecuencia ha abandonado una práctica porque se sintió un poco lento? ¿Tu golpe no se sintió tan genial como de costumbre? ¿O simplemente no lo estaba “sintiendo”? Renunciar al resto de la práctica de natación en la que no te sientes mejor es una oportunidad desperdiciada que nunca recuperarás.

A pesar de que su trazo no se dispara, hay una multitud de cosas en las que aún puede concentrarse. ¿Qué tan ajustados y nítidos son tus giros? ¿Cómo se ve esa vieja línea aerodinámica? ¿Qué tal un trabajo de taladro para los puntos blandos de su técnica?

Katie Ledecky, a pesar de todas sus actuaciones sobrehumanas en la competencia, es, ¡jadeo !, igual que el resto de nosotros. Tiene entrenamientos en los que no se siente demasiado caliente, en los que no hace clic como debería ser.

¿Su plan de juego cuando eso suceda?

“Intento hacer que los buenos días sean grandiosos y sacar algo positivo de los días en los que no me siento bien, trabajar en la técnica o algo así”, dice Ledecky.

Una de las cosas furtivas que sucede cuando empiezas a trabajar en tu técnica y forma es que empiezas a nadar bien. Y cuando empiezas a nadar bien, pronto empiezas a nadar rápido.

ADAM PEATY: LUCHA CONTRA TU ANSIEDAD PREVIA A LA COMPETICIÓN

Recibo más correos electrónicos sobre esto que sobre cualquier otra cosa: trabajo duro en la práctica, pero parece que nunca puedo entender bien cuando se trata de competencia.

Para el nadador de práctica perenne, que arroja como un jefe pero es incapaz de canalizar ese trabajo hacia un rendimiento superior en el momento de la carrera, puede sentirse infinitamente exasperante. Hay muchas razones por las que las cosas no salen como quieres en las cuadras, pero una de las más comunes es no entender cuál debería ser tu estado emocional y mental ideal en esos momentos antes del disparo de salida.

Peaty aprendió cuando era adolescente que para obtener un mejor desempeño de sí mismo significaba que tendría que aumentar la agresión.

“Cuando tenía 15 años, casi odiaba correr en las finales porque estaba muy nerviosa”, dijo Peaty. “Pero a medida que fui adquiriendo más experiencia, tuve que elegir entre luchar y huir, y he luchado siempre”.

Enfadarse un poco. Anímate un poco. Le ayudará a canalizar la emoción y la adrenalina que siente hacia algo productivo.

MICHAEL ANDREW: RODÉATE DE TUS METAS

¿Con qué frecuencia ves tus metas? ¿Están escritos? ¿Están en algún lugar donde los verás, ya sea en tu boya en la práctica (como Katie Ledecky) o en una hoja de papel al lado de tu cama para levantarte por las mañanas (como Michael Phelps)?

Michael Andrew, asesino de la NAG estadounidense y campeón nacional, se asegura de escribir sus objetivos y plasmarlos en todas partes. El objetivo de esto es la familiaridad: te acostumbras tanto a ver tu objetivo que lo absorbes como una realidad en lugar de un sueño.

“Los escribo a mano. Yo no los escribo ”, dijo Andrew. “Tomo una gran hoja de papel, la escribo y la pego en la pared de mi habitación y de mi casa, para que siempre la vea. Me resulta tan familiar que no me doy cuenta, porque empiezo a creer mucho en ello”.

NATHAN ADRIAN: CÉNTRATE EN CONSTRUIR TU MEJOR CARRERA; LOS RESULTADOS LLEGARÁN

El gran objetivo es fundamental. Actúa como una brújula para nuestro esfuerzo diario en la práctica. Es lo que soñamos por la noche antes de quedarnos dormidos, y generalmente es lo que nos impide ir a Shametown a comer una pizza grande en lugar de comer algo saludable.

Y aunque establecer metas específicas puede ser motivador para algunos nadadores (ver punto anterior), el cinco veces medallista de oro olímpico Nathan Adrian prefiere un enfoque más basado en procesos con nadar rápido.

“Hay ciertas personas que gravitan hacia diferentes técnicas de establecimiento de objetivos”, dijo Adrian, originario de Bremerton, Washington. “No soy un tipo que establece metas numéricas. Eso no es algo que me funcione muy bien. Se trata de ejecutar la carrera que he planeado para todo el año “.

En lugar de querer nadar “rápido”, considere cómo se vería esa carrera técnicamente y concéntrese en desarrollar ese rendimiento cada día en el entrenamiento.

CAELEB DRESSEL: REFLÉJATE Y EVALÚATE PARA MEJORAR CON MÁS RAPIDEZ

Hay un sinfín de herramientas y trucos que puedes implementar para mejorar tu natación. Hay una pila interminable de equipos de natación: diferentes tipos de remos, DragSox, aletas cortas, aletas largas, súper trajes y todo lo demás.

Una de las herramientas probadas es un simple cuaderno y un bolígrafo. El libro de registro del nadador.

El monstruo del sprint Caeleb Dressel ha estado usando libros de registro desde que era un mero de edad, a veces saltando del agua a mitad de la sesión para escribir pensamientos sobre algo que estaba experimentando en el agua mientras estaba fresco en su mente.

Jason Calanog, el entrenador que ayudó a desarrollar Dressel cuando era joven con los Bolles Sharks, recomendó que la joven estrella escribiera sus entrenamientos.

“Sus entradas fueron definitivamente a un nivel más alto que el que jamás haya visto por un nadador”, dijo Calanog. “Escribía páginas y páginas sobre cómo se sentía cada músculo y cómo quería que se sintiera su golpe”.

Si bien muchos nadadores escribirán su entrenamiento, no reflexionarán ni evaluarán lo que están haciendo. Se ceñirán al volumen y los intervalos. En esencia, se están robando el principal beneficio de registrar esos entrenamientos: la capacidad de aprender y mejorar más rápidamente.

SARAH SJOSTROM: COMPITE MUCHO, TE AYUDARÁ A PROCESAR LAS MALAS CARRERAS

La competencia es abrumadora para muchos nadadores. Invertimos horas y horas en entrenar para levantarnos a la cuadra y hacer la carrera perfecta. Sin presión, ¿verdad? Así que puedes imaginar lo difícil que se vuelve recuperarse en medio de una gran competencia cuando tu primera carrera no sale según lo planeado.

La sueca Sarah Sjostrom, la freestyler de 50 y 100 m más rápida de la historia, acredita su capacidad para volver a concentrarse después de una carrera, buena o mala, por su consistencia en la competición.

Ella le da crédito a levantarse en los bloques con la mayor frecuencia posible, en particular con la Serie de la Copa Mundial FINA, para ayudar a condicionar este tipo de resistencia mental, “Siempre se trata de reenfocar. Son muchas carreras”.

ALEX POPOV: RELÁJATE POR LA PERFECCIÓN TÉCNICA

El hombre dominó los eventos de estilo libre de velocidad durante la mayor parte de una década, ganando medallas de oro consecutivas en los estilos libres de 50 y 100 metros. Para el ruso Alex Popov, siempre había algo que podía mejorar con su técnica. Siempre hay una pequeña ventaja.

Durante el entrenamiento, su entrenador Gennadi Touretski solía prescribir series largas e ininterrumpidas de natación estilo libre recto (hasta 5.000 m seguidos). ¿El punto? Nadar con técnica perfecta o nada. Popov aceleraba hasta un punto en el que su técnica comenzaba a desmoronarse antes de retroceder.

Con cada ciclo de brazada, con cada vuelta, Popov estaba construyendo quizás el estilo libre más eficiente en la historia del deporte. Considere esto: cuando rompió el récord mundial de 50 metros estilo libre en las pruebas olímpicas de Rusia en 2000, nadó 21,64 con solo 31 brazadas.

VLADIMIR SALNIKOV: ALCANZAR TUS METAS CASI SIEMPRE LLEVA MÁS DE LO QUE PIENSAS

En los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú, Vladimir Salnikov se convirtió en el primer hombre en la historia en romper la barrera de los 15 minutos en la milla. ¿El único problema? La medalla de oro se sentía vacía sin el mundo occidental allí, boicoteando para protestar por la invasión soviética de Afganistán. Cuatro años después, los rusos boicotearon los Juegos de Los Ángeles. A través de todo esto, Salnikov siguió entrenando, todo con la esperanza de finalmente ganar una medalla de oro olímpica con el mundo entero presente.

En los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, una competencia a la que su propia federación de natación no quería traerlo porque lo consideraban acabado, Salnikov pasaría por la final de los 1500 m, ganando finalmente esa elusiva medalla de oro.

Esa noche, al entrar en la villa olímpica, los atletas de todos los países y todos los deportes lo ovacionaron de pie. Nuestras metas tienden a tardar más de lo que esperamos para lograrlas, lo que solo las hará más dulces.

JASON LEZAK: NUNCA SE ACABA

Sabes qué carrera voy a plantear. Esa carrera. La infame etapa de relevos en los Juegos Olímpicos de Beijing.

Con Jason Lezak en la etapa de ancla enfrentándose al ex plusmarquista mundial Alain Bernard de Francia, el oro para los estadounidenses parecía imposible. Lezak hizo el milagro, nadando un 46.0 para superar a los franceses en la pared y darle a los estadounidenses el oro y a Phelps la oportunidad de completar su recorrido de 8 medallas de oro.

Nunca termina. No te rindas.

ANTHONY NESTY: LOS DETALLES IMPORTAN

En los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, Matt Biondi fue el favorito para ganar una gran cantidad de eventos, incluido el de los 100 metros mariposa. Y durante 99 m de la carrera, lo estaba haciendo.

Pero cuando Biondi cargó contra la pared, se enfrentó al dilema de deslizarse hacia la pared o terminar con medio golpe. Eligió planear, y durante esa fracción de segundo Anthony Nesty de Surinam cerró a todo trapo para llevarse el oro.

Estos son los detalles aparentemente menores en los que trabaja en la práctica para no tener que tirar los dados en la competencia. Aerodinámico, un giro cerrado, sin respirar contra las paredes, terminar con un golpe completo: estas son habilidades básicas y aparentemente rudimentarias que solo se vuelven más críticas a medida que se desarrolla como atleta.

MIKE BURTON: EL TRABAJO DURO DEFINE LA POSIBILIDAD

Solo aprendes realmente lo que puedes hacer trabajando hasta el final. Empujándose lo más cerca posible del borde. Puede decirse fácilmente a sí mismo que no puede hacer un montón de ejercicios rápidos de 50 en menos de 30 segundos fuera de los bloques, o un par de entrenamientos adicionales, o quedarse después de la práctica para correr escaleras, pero en el momento en que lo hace, más rápido es lo que piensa. posible comienza a cambiar.

El as de distancia campeón olímpico Mike Burton, quien entrenó con Mark Spitz bajo Sherm Chavoor, recordó una práctica del sábado por la mañana donde el grupo hizo 1650 por tiempo… después de haber hecho ya dos horas de entrenamiento.

“Me dispararon mucho después. Nunca he estado tan cansado en mi vida, ni antes ni después de ese sábado ”, dijo años después, sonriendo. “Pero supe desde ese momento que no había nada que Sherm pudiera darme que yo no pudiera manejar”.

KYLIE MASSE: CONFÍA EN EL PROCESO

Si lo ha escuchado una vez, probablemente lo haya escuchado miles de veces: confíe en el proceso, los resultados se resolverán por sí mismos.

Como nadadores, nuestros ojos están constantemente en el horizonte en busca de medallas, récords y mejores tiempos. Aunque tenemos trabajo que hacer hoy, nos estresamos y nos angustiamos por los resultados en el futuro. Pero al enfocarnos en el proceso, la búsqueda diaria de la excelencia, mantenemos el control sobre nuestra preparación que nos infunde confianza.

El entrenador de Kylie, Byron MacDonald, él mismo un olímpico, señala: “Mucha gente se preocupa por el resultado y ella solo se enfoca en el proceso y le gusta desafiarse a sí misma”.