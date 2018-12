Yara Hierath erreicht B-Finalläufe bei US Winter Nationals 2018

US Winter Nationals 2018

28.11. bis 1.12.2018

Greensboro Aquatic Center, Greensboro, North Carolina

50 m Bahn

(Eine ausführliche Berichterstattung über die US Winter Nationals findet Ihr auf swimswam.com in Englisch)

Nach dem Umzug in die USA, startet Yara Hierath derzeit bei ihrem ersten großen Wettkampf, den US Winter Nationals.

Bisher konnte sie zwei B-Finalläufe erreichen: Über 200 m Lagen wurde sie insgesamt 12. in 2:18,16 Minuten, über 400 m Lagen 11. in 4:51,53. Über 800 m Freistil kam sie ebenfalls auf den 11. Platz in 8:50,12. Sie erreichte zwar keine Bestzeit, aber das ist nach so vielen neuen Einflüssen sicher auch nicht direkt zu erwarten.

Heute Abend startet sie noch im schnellsten Lauf über 1500 m Freistil, da liegt ihre Bestzeit bei 16:41,00 Minuten. Ebenfalls im schnellste Lauf unterwegs wird Julia Hassler sein, die international für Liechtenstein startet, aber in Heidelberg trainiert und zur Zeit ein Semester in denUSA verbringt.

Bestzeiten von Yara Hierath – 50 m Bahn: