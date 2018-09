World Cup Eindhoven: Zellmann, Schwingenschloegl im Finale

2018 FINA WORLD CUP – EINDHOVEN

Der Weltcup nimmt auf holländischem Boden nun an Fahrt auf, da in Kasan und auch Doha viele Rennen sogar ohne Vorläufe geschwommen wurden, weil zu wenig Teilnehmer gemeldet waren. In Eindhoven gibt es fast kein Rennen ohne die/den Weltrekordhalter/in auf der 25 m – zumindest heute am ersten Tag.

Über die 400 m Freististil der Männer kam Poul Zellmann mit der viertschnellsten Zeit ins Finale, in 3:46,26 Minuten (PB 3:41,17).David Thomasberger belegte Rang 19 in 3:57,40, Alexander Kunert kam auf den 24. Platz in 4:04,02 Minuten.

Als Siebter konnte Fabian Schwingenschloegl ins Finale der schnellsten Acht über 100 m Brust einziehen (58,93, PB 56,87 Sekunden). Für Annika Bruhn gab es einen 20. Platz über 100 m Lagen in 1:01,93 (PB 101,56).

In 54,57 Sekunden kam Alex Kunert über 100 m Schmetterling auf den 17. Platz (PB 52,15 Sekunden).

Heute Abend geht es so weiter in Eindhoven:

