Tres Lecciones De Mi Entrenador

Un entrenador de natación no es solo alguien que te grita mientras tu cara está en el agua pensando que puedes escucharlos. No son solo una herramienta de motivación en tu cinturón o un maestro del deporte. Si elige verlos de esta manera, su entrenador de natación puede ser un mentor y un maestro de vida.

En la universidad, y cuando llega el momento de solicitar trabajo, los atletas suelen recordar las lecciones que les ha enseñado su deporte. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente nos tomamos el tiempo para pensar en las lecciones que hemos aprendido de nuestros entrenadores?

Por mi parte, paso gran parte de mi tiempo pensando en esto y tratando de entender cómo mi entrenador me ha ayudado a convertirme en una mejor versión de mí mismo. En mi opinión, también ha sido un regalo haber tenido muchos entrenadores de natación diferentes durante mi carrera de natación. “¿Por qué?”, ​​Podría preguntar. Lo considero un regalo porque significa que he podido obtener mucha más información y aprender x veces más lecciones de todos y cada uno de ellos. Dicho esto, definitivamente consideraría a mi último y actual entrenador de natación del club como mi modelo a seguir. No crecí con una figura paterna fuerte en mi vida y, de muchas maneras, él me ha ayudado a enseñarme lecciones que de otro modo no habría aprendido. Si tuviera que elegir tres cosas que creo que son las lecciones más importantes que he aprendido de mi entrenador de natación, serían las siguientes.

Lección n. ° 1: aprenda a usar sus fortalezas para crear un impacto más grande que usted. En natación, cuando intentas mejorar en un evento determinado, intentas comprender y determinar tus fortalezas y debilidades. Esto le permite saber qué puede mejorar para ser más rápido, así como qué está haciendo bien y debe continuar haciendo y optimizando. En 2016, cuando apenas me perdí de hacer mi primer corte para los trials olímpicos, aprendí que esta habilidad es aplicable en un ámbito mucho más grande que la natación. Ryan, mi entrenador, me enseñó que es imperativo para el éxito de uno aprender a ver el valor en sí mismos y aprender a aplicar eso a todo lo que uno hace. Esta lección me lleva directamente a la segunda lección que aprendí.

Lección n. ° 2: la perseverancia y la perspectiva son la clave. La conclusión de la lección anterior, ver el valor propio, es el primer paso de esta lección. No puedes perseverar y tener coraje y determinación sin ver tu propia valía. Esta confianza, una vez alcanzada, es lo que le permitirá preservarse y empujarse más allá de los límites a los que cree que estaba confinado. Esto es fundamental en el deporte de la natación pero también en la vida. Tener la capacidad de cambiar su perspectiva y mentalidad a tal punto de vista que vea cómo se le valora y sus fortalezas, y sí debilidades, son fundamentales para el éxito de una situación, un trabajo o una relación, cualquiera que sea. Esto te pondrá mucho más adelante de los que te rodean. Lo que me lleva a la tercera lección que creo que es una de las mejores lecciones que Ryan me ha enseñado.

Lección n. º 3: Cómo ser un líder. Cuando la gente le pregunta cómo ha demostrado que puede ser un líder, a menudo no recuerda haber tenido un papel como líder. Ahí es donde te equivocas. Si ha aprendido las dos habilidades anteriores y las domina en la vida diaria, entonces simplemente por asociación con esas habilidades puede predicar con el ejemplo. Ryan dijo, en sus propias palabras, “Los verdaderos líderes son aquellos que no lo hacen porque se ve bien en su historial, simplemente lideran porque es lo correcto. Y cuando están por delante como tú, toman a tantas personas como pueden y las arrastran hacia adelante ”. Ser un líder no requiere un título o un rol determinado, como el de capitán de equipo, ser un líder significa que lideras con el ejemplo y lo haces porque quieres que otros triunfen. Estás dispuesto a sacrificar tu tiempo y esfuerzos en otra parte para traerlos contigo y verlos florecer junto a ti. La magnitud de la capacidad de una persona para influir en otros de una manera positiva es algo poco comprensible para esa persona desde sus ojos. Saber esto es parte de lo que hace que la aplicación de estas tres lecciones sea la parte más valiosa de ser un líder. Y, un último pequeño consejo que se relaciona con estas lecciones, y Ryan siempre ha querido para mí, es aprender a ser un defensor de sí mismo. Es importante usar esa confianza que ganó al lograr la lección n. ° 1 para poder defenderse y ayudarlo a lograr las metas que se propuso. En otras palabras, si hay un obstáculo en su camino, en lugar de dar la vuelta, es importante que salga y lo mueva usted mismo o busque a alguien que esté dispuesto a ayudar. Usar su voz para ayudarse a sí mismo y a los demás no es algo que deba temer. Es una herramienta para el éxito al igual que estas otras tres lecciones.

Quiero agradecer a Ryan por enseñarme y ayudarme a comprender el valor de estas lecciones y de mí mismo durante los últimos años de mi carrera en la natación. Es enriquecedor poder responder a la pregunta “¿quién es tu mejor modelo a seguir?” con una respuesta tan finita. El mejor modelo a seguir en mi vida es el entrenador Ryan. Espero que pueda tomarse el tiempo para aprender estas lecciones y tratar de implementarlas en su carrera de natación y el resto de su vida. Lo prometo, resultarán útiles.