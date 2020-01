Top 10 Nadadores Hispanoamericanos De La Década De Los Años 2010

View this post on Instagram

Me preguntaron si fue una sorpresa, ¡dije que si!. Porque una sorpresa es quedarse maravillado por algo inesperado o que si lo esperabas pero no sabias cuando. En este caso es el segundo, pues se ha trabajado duro para este resultado, ha sido un proceso y serie de casos para llegar a ésta meta. Pero, Dios me ha demostrado lo importante que es saber esperar, ser paciente, seguir trabajando aún cuando las cosas se complican, porque ahí se vuelve más difícil creer. Creer que es posible que estas hecho para un propósito, aprender de las personas que te apoyan, a callarte y escuchar, pedir una mano y entender que lo que anhelas llega en su tiempo, pero no sin antes luchar. Como siempre lo he dicho doy las GRACIAS a todos los que son parte de este camino, porque se cuando empezó pero no cuando termina, se lo que tengo ahora y que seguiré en la batalla. Profesionalmente he aprendido mucho este año gracias al apoyo de mi entrenador Fabrizio Antonelli, compañeras de entrenamiento, apoyo de la Federación Italiana. Al respaldo permanente del Ministerio Deporte Ecuador , Federacion Ecuatoriana de Natacion @ecuadorolimpico @hermanos.enderica.salgado CRISFE gracias por su confianza. A la motivación de mi Familia, hermanos y amigos que siempre me han respaldado. De corazón Gracias