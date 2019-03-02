Tokyo 2020 Olympics Hoga Smoke Free

Tokyo 2020 Ne announced kiya hai ki Summer Olympic ke next edition ko puri tarah smoke- and vape-free kiya jayega. Koi bhi tobacco products jisme vaping device bhi shamil hai usko Tokyo 2020 games me puri tarah roka jayega. Isme indoor and outdoor dono hi venues ko include kiya gaya hai.

Athletes’ village or wo sites bhi jo bina spectators ke hai unko bhi non-smoking me considered kiya gaya hai lekin kuch khas areas me smoking allow kari jayegi.

Reuters ki mane to organizers ne kaha hai ki ye “athletes, spectators and officials ki health and safety ko protect krne ke liye” ye tay kiya gaya hai.

Tokyo me restaurants ke andar bhi smoking ko ban kiya jayega halaki smoking sirf smoking room me kar skenge. Smoking ke awala eating ya drinking smoking room me nahi allow kari jayegi.

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