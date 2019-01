Stati Uniti, Cina E Ungheria Ospiteranno La FINA Champions Series

Gli Stati Uniti, la Cina, e l’Ungheria sono stati scelti come paesi ospitanti la prima edizione della FINA Champions Series Swim.

L’evento sarà diviso in tre manifestazioni che avranno luogo nel corso del 2019.

Verranno offerti più di 3,9 milioni di $ in premi in denaro.

L’annuncio del lancio della nuova “Series” è avvenuto durante i Mondiali in vasca corta di Hangzhou lo scorso Dicembre.

Sembrava essere una risposta diretta alle iniziative intraprese dalla International Swimming League, che proprio poche settimana fa dava vita al suo primo summit.

Secondo il presidente della Federazione Nuoto russa Vladimir Salnikov, le gare in vasca lunga avranno solo finali, senza batterie di qualificazione.

Vi potranno accedere soltanto campioni del mondo, campioni olimpici, titolari di record del mondo, ed altri nuotatori internazionali di alto profilo.

I meeting avranno luogo da Marzo a Maggio 2019 e si svolgeranno nell’arco di 3 giorni.

SwimSwam ha parlato con diversi atleti di alto livello.

Essi hanno manifestato interesse soprattutto per gli importanti premi in denaro.

La maggior parte di loro ha però detto che avrebbero partecipato solo se gli incontri fossero stati semplici da raggiungere in termini di viaggio.

Non dimentichiamo che a Luglio 2019 si terranno i Mondiali FINA a Gwangju, in Cosa del Sud, che è difficile da raggiungere per la maggior parte degli atleti.

FINA ha anche dichiarato che non approverebbe gli eventi ISL in conflitto con il calendario delle competizioni FINA. Allo stato però, non c’è ancora alcuna interferenza.

MONTEPREMI

Montepremi Individuali: US $ 2’436’000

Staffette: US $ 648’000

Montepremi per le squadre: US $ 840’000

Formato

Le gare incluse saranno: 50, 100 e 200m stile libero, dorso, rana e farfalla; 400 stile libero, 200 misti

Finali con solo 4 nuotatori

4 staffette per incontro

Tre giorni di gare nell’arco di un week end.



Articolo in inglese a cura di Braden Keith