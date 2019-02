Sports, Cash Awards Ke Liye Tyar 6-Member Committee

Times Of India Par Sports Se Related Ek News Ayi hai jisme Deserving Athletes Ke Awarding Sports And Cash Prize Me Aur Jyada Transparency Lane Ke Liye Sports Ministry Ne 6 Member Ki Ek New Committee Bnayi Hai Ko Different Awards And Cash Schemes Ko Review Karegi. Ye New Committee Justice(Retd.) Indermeet Kaur Kochar, Shiva Keshavan, Ashwini Nachappa, Mohandas Pai, Rajesh Karla And Director Or Deputy Secretary Of Sport Ministry Dwara Shuru Kari Jayegi.

Ye New Committee Schemes Me Changes Decide Kregi Agar Us Schemes Me Change Ki Jrurat Hogi Tab. Committee Ye Bhi Decide Karegi Ki Ek Saal Me Kitne Awards Dene Hai. Committee Cash Schemes Ko Award Krne Se Phle Eligibility And Marks Criteria Ko Review Kregi. Yah Cash Prize Scheme Par Vichaar Krne Ke Liye Kisi Bhi New International Sports Events Ko Recommend Kar Skta Hai.

