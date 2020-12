Spagna: Belmonte, Vall E Gonzalez Si Qualificano Per Le Olimpiadi

2020 OPEN CASTALIA CASTELLÓN TROPHY

Saturday, December 5th & Sunday, December 6th

Castellón Municipal Olympic Pool, Castellón, Spain

LCM (50m)

Olympic-qualifying event

In Spagna è iniziato il trofeo di qualificazione Olimpica, che durerà fino a stasera.

Di seguito vi mostriamo la tabella dei limite limite da ottenere per le gare individuali per essere convocati nella nazionale spagnola.

Tra i contendenti c’è la trentenne Mireia Belmonte, la nuotatrice spagnola di maggior successo di sempre. La Belmonte ha nuotato il tempo di qualificazione olimpica, che la mette sulla rotta della sua quarta edizione dei Giochi.

Ieri mattina, aveva preso parte alle batterie dei 400 metri stile libero, nuotando un crono di 4:15.03. Anche se era il secondo tempo di qualifica in finale, si è poi ritirata, non prendendone parte.

In effetti, i 400 metri sono serviti a Mireia come riscaldamento, poichè in serata ha gareggiato nei 1500 metri stile libero femminili. Toccando la piastra in 16:05.02, la Belmonte ha facilmente ottenuto la qualificazione, il cui limite era fissato in 16:32.04. Quella di ieri è stata la prestazione migliore dal Mondiale coreano del 2019. A Gwangju Mireia Belmonte chiuse ottava con il tempo di 16:02.10.

Nei 200 metri rana femminili, Jessica Vall chiude in 2:24.62, portandosi sotto il tempo limite richiesto di 2:25.52.

Hugo González de Oliveira ha invece ottenuto la qualificazione olimpica nei 100 metri dorso maschili. Finendo in finale con il tempo di 53.84, è andato sotto il tempo limite di un centesimo di secondo.

Manca la qualificazione Joan Pons. Nelle batterie del mattino era riuscito a nuotare i 400 metri misti sotto il tempo minimo per Tokyo (4:15.55). Secondo le procedure di selezione olimpica spagnola, il tempo va nuotato nelle finali. Ieri sera Pond non ha replicato la prestazione del mattino, chiudendo in 4:15.92, sopra la soglia richiesta di 4:15.84.