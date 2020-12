Mireia Belmonte E’ Tornata A Gareggiare E Punta A Tokyo

2020 OPEN CASTALIA CASTELLÓN TROPHY

Saturday, December 5th & Sunday, December 6th

Castellón Municipal Olympic Pool, Castellón, Spain

LCM (50m)

Olympic-qualifying event

Invited Entries

Mireia Belmonte è tornata sul blocco di partenza questa mattina, al Trofeo Castalia Open (TICC) 2020.

La campionessa olimpica in carica dei 200 metri farfalla, nonchè bronzo ai Giochi del 2016 nei 400 metri misti, era assente dalle competizioni ufficiali già da un po’ di tempo. Era prevista la sua partecipazione per il Team Iron nella stagione 2 della International Swimming League (ISL). A Budapest però Mireia non è mai andata.

Il Trofeo Castalia Castellón 2020 Open (TICC 2020), previsto per oggi 5 dicembre e domani, domenica 6 dicembre, è stato sancito dalla FINA come evento ufficiale di qualificazione olimpica. La formula è ad invito. Ci saranno 24 atleti ed ognuno potrà partecipare ad un massimo di 4 gare.

Stamattina la Belmonte ha gareggiato nelle batterie di qualifica dei 400 metri stile libero femminili, nuotando il secondo tempo di ingresso in finale, 4:15.03. La più veloce del mattino è stata Paula Juste Sanchez, che si è guadagnata la corsa centrale nelle finali con 4:14.84.

Il tempo limite di qualificazione per le Olimpiadi fissato dalla Federazione spagnola è di 4:07.90.

La ranista Jessica Vall nelle batterie dei 200 metri rana ha già nuotato un tempo inferiore a quello prescritto per la qualificazione individuale, 2:25.28. Secondo il regolamento, il tempo limite dovrà essere nuotato anche in finale per essere valido.

Lo stesso scenario si è ripetuto nei 400 metri misti maschili. Joan Pons ha nuotato il primo tempo delle batterie con 4:15.55, andando già sotto il tempo limite di 4:15.84.

Per qualificarsi ai prossimi Giochi dovrà ripetere il tempo questa sera in finale.

TEMPI LIMITE DI QUALIFICAZIONE OLIMPICA SPAGNOLI