Nuoto Di Fondo: Primo Collegiale Post Quarantena A Piombino

Il nuoto di fondo si ritrova a Piombino nel primo collegiale post quarantena.

Sono 12 gli atleti convocati, che prenderanno parte agli allenamenti sia in mare aperto che in piscina. La Nazionale si trova nella struttura di Poggio all’Agnello da oggi, 5 Luglio. Il collegiale proseguirà fino al 18 Luglio.

Ogni settimana gli azzurri si alleneranno due volte in mare e nove volte in piscina.

Il coordinatore tecnico e logistico Stefano Rubaudo ha dichiarato attraverso la Federazione Italiana Nuoto:

“E’ il primo lavoro importante di gruppo dopo il lock down. Finora a Poggio all’Agnello si erano allenati, separatamente, dall’1 giugno in poi, Rachele Bruni, Arianna Bridi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri. Adesso riprendiamo finalmente un regime di normalità e per la prima volta tecnici e atleti tornano a collaborare sul campo, dopo mesi di video dirette. Nel frattempo il gruppo degli azzurri seguito da Emanuele Sacchi prosegue gli allenamenti a Roma, mente i ragazzi seguiti da Fabrizio Antonelli da lunedì saranno anche loro al lavoro a Roma. Questo raduno a Poggio prevede mare a piscina: due allenamenti in mare a Piombino e nove in piscina settimanali”.

AZZURRI CONVOCATI

Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli)

(Fiamme Oro/CC Napoli) Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari)

(Fiamme Oro/RN Cagliari) Pasquale Giordano (CC Napoli)

Emanuele Russo (CN Posillipo)

Luca Amura (Alba Oriens)

Davide Marchello (Aurelia Nuoto)

Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi)

(Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros)

(Fiamme Oro/Hydros) Sophie Callo (Fiamme Oro/RN Spezia)

Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli)

Giulia Berton (Le Bandie)

Eleonora Brotto (Team Veneto).

STAFF