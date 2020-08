Naoki Mizunuma Persona Best 100 Fa 51.26 Ai Campionati Cat Giapponesi

2020 NIIGATA SWIMMING CLUB SUMMER CHALLENGE

Domenica 16 Agosto

Daiei Probis Phoenix Pool, Niigata, Japan

LCM (50m)

I Campionati di Categoria in Giappone, come vi abbiamo riportato in precedenza, si stanno svolgendo nelle singole prefetture, in adeguamento alle norme di prevenzione del contagio da coronavirus.

Per molti nuotatori è stata una buona occasione per tornare a gareggiare. Tra questi, il 23enne Naoki Mizunuma ha sfruttato al massimo questa possibilità. Mizunuma la settimana scorsa è stato impegnato nelle gare che si sono svolte alla Daiei Probis Phoenix Pool di Niigata.

L’atleta-studente dell’Università di Medicina di Niigata ha realizzato il suo personal best di sempre nei 100 metri farfalla maschili.

Con un passaggio ai 50 metri in 23.64 ed un ritorno a 27.18, Naoki Mizunuma ha toccato la piastra in 51.26 realizzando il suo primato personale. Il personal best precedente era di 51.43, nuotato ai Japan Swim del 2019.

Il nuotatore rimane il quarto più veloce di tutti i tempi in questa distanza.

Japanese Men’s Top 5 100m Fly Performances:

51.00 Kouhei Kawamoto 2009 51.11 Shinnosuke Ishikawa 2019 51.24 Takuro Fujii 2009 51.26 Naoki Mizunuma 2020 51.32 Takuro Fujii 2009

Per una valutazione in prospettiva, il tempo di Mizunuma lo avrebbe posizionato al 4° posto ai Campionati del Mondo FINA del 2019.

Mizunuma ai Mondiali di Gwangju ha nuotato il tempo di 51.71. Nei 50 metri farfalla ha chiuso 21° con 23.74. Ai Campionati prefettizi ha nuotato il tempo di 23.64 nei 50, 10 centesimi più veloce rispetto a Gwangju.

Da notare che dietro a Mizunuma è arrivato Yuya Tanaka, argento con 52,08. Anche Tanaka ha realizzato il suo personal best di sempre.

Yuma Tanaka ha partecipato alle Universiadi a Napoli del 219. Nei 100 farfalla chiuse quinto, mentre conquistò l’argento nei 50 metri con 23.35.